El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó a la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés, para pedir explicaciones por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, luego de que el dirigente brasileño atravesara territorio argentino y abordara un avión privado en Puerto Iguazú. La reunión se realizó el jueves por la tarde en la sede de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y estuvo encabezada por el jefe del Departamento del Mercosur, João Marcelo Galvão de Queiroz.

Qué le reclamó el gobierno de Lula a Argentina

Durante el encuentro, las autoridades brasileñas solicitaron información sobre el operativo que permitió la salida de Bolsonaro y sobre la eventual participación de integrantes del Gobierno de Javier Milei en la organización del traslado. La convocatoria se produjo después de que trascendieran versiones sobre una posible intervención del asesor presidencial Santiago Caputo en la logística del viaje.

Según esas versiones, Caputo habría estado en la región de la Triple Frontera, entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, durante el operativo. Sin embargo, la eventual participación del funcionario argentino todavía no fue acreditada judicialmente.

Una reunión breve en la Cancillería brasileña

El encuentro entre Cortés y el funcionario brasileño se extendió durante pocos minutos y se desarrolló sin anuncios públicos ni un comunicado oficial. La representante argentina es la máxima autoridad diplomática en Brasilia desde que Milei retiró al embajador argentino.

Por su parte, el gobierno brasileño decidió mantener un perfil bajo y evitar que la convocatoria derive en una escalada del conflicto diplomático. Cortés no fue recibida por las máximas autoridades de Itamaraty, sino por el responsable del Departamento del Mercosur.

La relación entre Lula y Milei, en un momento de tensión

La situación se produce en medio de una etapa de tensiones en las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, cuyos presidentes mantienen diferencias políticas. La salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos y las versiones sobre una eventual colaboración argentina sumaron un nuevo episodio al escenario diplomático.

Pese a la convocatoria, Brasil no anunció nuevas sanciones ni medidas adicionales contra Argentina. Mientras tanto, las autoridades brasileñas buscan obtener información sobre las circunstancias del traslado y la posible intervención de funcionarios argentinos.