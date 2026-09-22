El Gobierno nacional acelera el tratamiento del Presupuesto 2027 con un objetivo político y parlamentario concreto: llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de noviembre, antes de la llegada de León XIV a la Argentina. El Papa arribará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, para iniciar una visita que se extenderá hasta el 11.

El cronograma previsto para la Cámara baja comenzará en octubre con las reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hay cuatro jornadas previstas para el 13, 14, 20 y 21 de octubre y una quinta reunión cuya fecha todavía no fue definida. Luego, el 27 y 28 de octubre quedarán reservados para la discusión y firma del dictamen, con el objetivo de que el proyecto llegue al recinto una semana después.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece gastos para la Administración Nacional por $202,1 billones y fija como condición que la ejecución del ejercicio cierre con resultado financiero equilibrado o superavitario. Para el conjunto del Sector Público Nacional, el Gobierno proyecta un superávit financiero de $3,3 billones.

Las cuentas oficiales fueron elaboradas sobre una previsión de crecimiento económico del 4% durante 2027, una inflación interanual del 18% a diciembre y un tipo de cambio de $1.847,60 por dólar para el cierre del año. El esquema también contempla un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI.

El objetivo de aprobar el proyecto antes de la visita de León XIV se cruza con una agenda parlamentaria que todavía tiene varios puntos sensibles por resolver. Entre ellos aparece el capítulo de discapacidad, que generó diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados.

El proyecto original incluía modificaciones en el régimen de pensiones y en el sistema de prestaciones. Uno de los principales puntos de discusión es el mecanismo de actualización del nomenclador. El texto enviado inicialmente planteaba cambios en los valores de las prestaciones y el oficialismo ahora negocia una nueva redacción con el PRO, la UCR y otros bloques.

Entre las alternativas que están sobre la mesa aparece mantener la actualización vinculada al IPC, pero con una frecuencia bimestral, además de conservar un nomenclador de carácter universal. También se discuten las compensaciones adeudadas a los prestadores y la posibilidad de compatibilizar las pensiones con un empleo registrado. Ninguno de estos cambios forma parte todavía de un texto definitivo.

El tratamiento de discapacidad corre por una vía parlamentaria propia, pero las negociaciones pueden impactar en la discusión del Presupuesto. El oficialismo necesita avanzar con acuerdos durante octubre para llegar al 4 de noviembre con un dictamen que le permita intentar aprobar la ley antes de que León XIV aterrice en Buenos Aires.

La visita del Papa está oficialmente prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El domingo 8 llegará a Aeroparque a las 16:30 y tendrá la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada poco después de su arribo.