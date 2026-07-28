En medio de la creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el Gobierno nacional buscó descomprimir el conflicto y aseguró que no existe intención de deteriorar la relación bilateral. El encargado de transmitir el mensaje fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien remarcó que el vínculo institucional entre ambos países debe mantenerse pese a las diferencias políticas.

"No es intención de Argentina afectar la relación diplomática con Brasil", afirmó Ravier durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde intentó poner paños fríos a la controversia generada tras las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El vocero sostuvo que el Gobierno diferencia las posiciones personales del Presidente de la relación entre ambos Estados y destacó la importancia de preservar los canales diplomáticos y comerciales con el principal socio de Argentina en la región.

La aclaración se produjo luego de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocara al representante argentino en Brasilia, una medida que reflejó el malestar del gobierno de Lula por los dichos de Milei durante su visita al país vecino el fin de semana.

Pese al momento de tensión, desde la Casa Rosada insistieron en que el objetivo es evitar que las diferencias políticas afecten la relación institucional entre ambos países, que mantienen un fuerte vínculo comercial y estratégico dentro del Mercosur.