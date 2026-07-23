El Gobierno nacional volvió a respaldar la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recordó que esa facultad ya está vigente y aclaró que cada institución tiene autonomía para decidir si implementa o no el cobro.

La aclaración surgió luego de que el funcionario recibiera consultas sobre el alcance de la normativa. A través de sus redes sociales, sostuvo que las universidades nacionales están habilitadas para avanzar con esa medida desde el 28 de mayo de 2025, fecha en la que entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025.

La modificación incorporada por esa norma a la Ley de Educación Superior autoriza a las universidades de gestión estatal a establecer retribuciones por los servicios educativos para los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en Argentina. De esa manera, la decisión queda en manos de cada casa de estudios, sin que exista una obligación de aplicar el arancelamiento.

Desde la administración de Javier Milei remarcan que la medida no modifica el principio de gratuidad para los ciudadanos argentinos ni para los extranjeros con residencia permanente, sino que establece una diferenciación según la situación migratoria de quienes ingresan al país para cursar una carrera universitaria.

La autonomía de las universidades

El Ejecutivo sostiene que las universidades conservan plena autonomía para definir sus políticas académicas y administrativas. Dentro de ese marco, cada institución podrá determinar si implementa un esquema de aranceles para estudiantes extranjeros alcanzados por la normativa y bajo qué condiciones lo hará.

La ratificación del Gobierno se produjo en un contexto de consultas que, según explicó Álvarez, estuvieron vinculadas a la interpretación del decreto vigente y a versiones difundidas en redes sociales sobre el alcance de la medida.

El debate también vuelve a instalarse en medio de la discusión por el financiamiento del sistema universitario. Desde hace meses, las universidades nacionales reclaman una actualización de las partidas presupuestarias y una recomposición salarial para docentes y personal no docente, mientras el Gobierno impulsa cambios en el esquema de financiamiento de la educación superior.

En ese escenario, la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente vuelve a ocupar un lugar en la agenda educativa, aunque su aplicación dependerá exclusivamente de las decisiones que adopte cada universidad nacional.