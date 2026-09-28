El Gobierno nacional confirmó un nuevo feriado nacional para noviembre con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 habrá feriados con alcance territorial limitado en distintas jurisdicciones.

La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El Pontífice permanecerá en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Así queda el nuevo esquema

El primer feriado será el lunes 9 de noviembre y tendrá alcance nacional. Es decir, se aplicará en todo el territorio argentino.

El martes 10 de noviembre también será feriado, pero solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

El miércoles 11 de noviembre, en tanto, será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el decreto establece tres jornadas consecutivas con distintos alcances según el lugar.

Por qué se establecieron los feriados

Según explicó el Gobierno en el decreto, la visita tendrá actividades de gran convocatoria y requerirá operativos especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

La medida apunta a facilitar los desplazamientos vinculados con la agenda del Papa y evitar que estos movimientos coincidan con el tránsito habitual de una jornada laboral, educativa y comercial.

Además, las provincias de Buenos Aires y Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires habían solicitado medidas específicas debido a las actividades previstas en sus respectivos territorios.

La agenda de León XIV en Argentina

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre. Durante su estadía tendrá actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9.

El martes 10 viajará a Córdoba, mientras que el miércoles 11 encabezará una misa en Luján antes de partir desde Ezeiza rumbo a Lima, de acuerdo con el itinerario informado.

Un operativo especial para la visita

El Gobierno también creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete.

El organismo tendrá a su cargo la planificación, coordinación y articulación de las acciones necesarias para la visita, incluyendo cuestiones de logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales.

La unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses y deberá coordinar las distintas áreas involucradas en el operativo. Entre sus tareas estará también la articulación con organismos nacionales en materia migratoria, aeroportuaria y de seguridad.

Con este esquema, el lunes 9 de noviembre será el día que modificará el calendario laboral de todo el país, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 tendrán un alcance limitado a las jurisdicciones directamente involucradas en las actividades de la visita papal.