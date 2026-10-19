El gobierno de Axel Kicillof ratificó su defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó el plan de la administración de Javier Milei para eliminarlas o suspenderlas antes de las elecciones de 2027. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el peronismo asumió el compromiso de sostenerlas como mecanismo para resolver candidaturas dentro de los frentes políticos.

Bianco atribuyó una finalidad política a una eventual modificación del régimen electoral y sostuvo: “Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”. También cuestionó que se cambien las reglas para beneficiar electoralmente a una fuerza: “Eso está mal, es un delito”, afirmó.

El funcionario vinculó la propuesta con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Según Bianco, el sistema electoral argentino no tenía un reclamo que justificara una reforma de esa magnitud.

Bianco cuestionó el argumento del costo

Para respaldar su postura, el ministro mencionó la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según los datos que presentó, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y hubo 11 infracciones a la legislación electoral.

Bianco también discutió el argumento económico que el oficialismo utiliza para impulsar cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense costó $85.000 millones y aseguró que una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

“La modificación del sistema electoral tiene que ser para hacerlo más transparente, más económico o más eficaz”, planteó. Y agregó: “No se puede modificar para ganar una elección”.

El Gobierno nacional anticipó que buscará los votos

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que el Gobierno podrá avanzar en el Congreso con una reforma que contemple eliminar o suspender las PASO. Como argumentos, mencionó el rechazo de parte del electorado a participar en varias instancias de votación y el costo de las internas partidarias, que estimó en USD 200 millones.

Santilli afirmó que el oficialismo conseguirá aprobar el proyecto, aunque la información publicada indica que todavía no tenía un acuerdo legislativo cerrado. “La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir”, aseguró el fin de semana.

El jefe de Gabinete también pronosticó que la continuidad o eliminación de las primarias no cambiará el resultado de las próximas elecciones presidenciales. “Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, Milei va a ganar”, dijo en diálogo con LN+. Además, acusó al peronismo de buscar reunificarse pese a sus diferencias.