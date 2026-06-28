El Gobierno nacional anunciará este domingo el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia este sábado. Según indicaron fuentes cercanas al actual ministro del Interior, la decisión política está avanzada y el anuncio se realizaría durante la tarde a través de las redes sociales oficiales.

Desde el entorno de Santilli señalaron que el funcionario ya mantuvo conversaciones con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien le transmitió que es el elegido para ocupar el cargo. Sin embargo, aclararon que todavía no recibió una comunicación directa del presidente Javier Milei, por lo que mantienen cautela hasta que se concrete esa confirmación.

De acuerdo con el esquema que analiza el Ejecutivo, Santilli asumirá la conducción de la Jefatura de Gabinete sin dejar el Ministerio del Interior. De esta manera, concentrará las funciones que ya desempeña junto con las responsabilidades que hasta ahora estaban bajo la órbita de Adorni.

La reestructuración también contempla cambios en otras áreas. Según las mismas fuentes, Karina Milei pasará a tener a su cargo el área de Medios. Días atrás, la vocería presidencial había quedado en manos de Adrián Ravier, tras la salida de Adorni de esa función, mientras que Fabián Fernández fue designado como secretario de Prensa.

La renuncia de Manuel Adorni se formalizó este sábado, aunque dentro del oficialismo el posible relevo se analizaba desde hacía varias semanas. Tras dejar el cargo, el funcionario publicó un mensaje de despedida en el que agradeció al Presidente por la confianza depositada durante su gestión.

Mientras tanto, Santilli espera la comunicación definitiva de Javier Milei antes de dar por confirmado el cambio. En su entorno sostienen que la definición política está prácticamente cerrada, aunque remarcan que el nombramiento solo quedará oficializado una vez que el Presidente realice el anuncio correspondiente.