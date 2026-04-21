El Gobierno nacional dispuso la incorporación de tecnología para detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de las cárceles federales. La medida fue oficializada a través de la Resolución 336/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial.

La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos capaces de identificar equipos móviles activos dentro de los establecimientos y anular su funcionamiento. El objetivo es evitar que las personas detenidas utilicen estos medios para planificar o ejecutar delitos.

El uso de celulares en cárceles ha sido detectado en diversas investigaciones judiciales. Entre los casos recientes se encuentra el de una organización que operaba desde una unidad penal mediante estafas telefónicas, conocida como “call center carcelario”, que llegó a contactar incluso a funcionarios judiciales.

Alejandra Monteoliva, la Ministra de Seguridad de la Nación.

A diferencia de los sistemas anteriores, la nueva tecnología apunta a un bloqueo selectivo. En lugar de inhibir toda la señal, permitirá detectar los dispositivos en uso dentro del penal y bloquearlos de manera puntual. Esto busca evitar interferencias en zonas cercanas a los establecimientos, uno de los principales inconvenientes de los mecanismos previos.

La medida se enmarca en la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena y establece que las personas privadas de la libertad pueden comunicarse con familiares o abogados, pero no a través de teléfonos celulares.

Además, la resolución incluye la aprobación de un manual de procedimiento para la detección y bloqueo de IMEI e IMSI, que establece cómo se aplicará el sistema en cada unidad. También se instruyó a las áreas técnicas a avanzar con la adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos.

Desde el Ejecutivo indicaron que la implementación será progresiva, ya que requiere un proceso técnico que incluye la identificación de dispositivos y el monitoreo constante para garantizar su funcionamiento sin afectar el entorno externo.