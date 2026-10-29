Después del anuncio de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) que dispuso la realización de un Paro Nacional Docente y una Jornada Nacional de Duelo para este jueves 29 de octubre, ante el hallazgo sin vida de la directora correntina Nancy Estela Godoy, los gremios UDAP y UDA ratificaron su adhesión al cese de actividades.

Sin embargo, el Gobierno de San Juan emitió un comunicado oficial confirmando que las clases se desarrollarán con normalidad en todos los niveles y modalidades. Sin embargo, en el escueto mensaje, no precisó mecanismos, ni el alcance real, con el que garantizará el dictado de clases en las aulas.

La medida de fuerza sindical se adoptó tras confirmarse el trágico desenlace de la educadora de 52 años en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde comienzos de octubre.

A través de un pronunciamiento institucional, la conducción nacional docente y las filiales locales exigieron el rápido esclarecimiento del caso y visibilizaron las condiciones de precariedad que enfrentan las comunidades educativas rurales, convocando a jornadas de movilización.

Por su parte, el Ministerio de Educación provincial salió al cruce de la convocatoria gremial e informó de manera oficial que la actividad escolar no se suspenderá en la jurisdicción.

Pese a ratificar la normalidad del calendario escolar, la cartera educativa provincial evitó dar mayores precisiones o detalles operativos sobre cómo asegurará la apertura de las escuelas o la presencia de los planteles docentes ante el alto acatamiento que se prevé por la suma de las conducciones de UDAP y UDA.

En el mismo escrito, además, el gobierno sanjuanino expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Nancy Godoy, enviando sus condolencias a la familia, colegas y a toda la comunidad educativa ante la irreparable pérdida, al tiempo que intentó dar certezas a las familias sanjuaninas sobre la continuidad del ciclo lectivo durante la jornada.

Lo que dice el comunicado: "El Ministerio de Educación informa que las clases se desarrollarán con normalidad en la provincia de San Juan durante la jornada del jueves 29 de octubre, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Asimismo, el Ministerio expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Nancy Godoy, docente de la provincia de Corrientes, y hace llegar sus condolencias a su familia, colegas y a toda la comunidad educativa ante esta irreparable pérdida".