El Gobierno nacional analiza declarar emergencias hídricas o agropecuarias en las provincias afectadas por el fenómeno El Niño, pero esperará a que la situación alcance niveles extremos en cada jurisdicción. Así lo afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien puso el foco en la responsabilidad de los gobiernos provinciales y municipales frente a las inundaciones que afectan a distintas regiones del país.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que la responsabilidad primaria de atender estas situaciones corresponde a las administraciones locales, aunque destacó que diferentes áreas nacionales también intervienen en las tareas de prevención y asistencia.

“La responsabilidad es de los municipios y de las provincias, pero hay un enorme esfuerzo de muchas carteras del Gobierno nacional trabajando de manera coordinada para responder y anticiparse a lo que El Niño podía generar”, señaló Ravier.

El planteo se produjo en medio de las complicaciones ocasionadas por las lluvias intensas, las crecidas de los ríos y los anegamientos en distintas provincias. Frente a este escenario, el Gobierno nacional evalúa cuándo y dónde corresponde avanzar con declaraciones de emergencia para atender las consecuencias del fenómeno climático.

“Cuando la situación se haga extrema, se declara emergencia y se actúa en consecuencia”, afirmó el vocero. Según explicó, las medidas podrán aplicarse de acuerdo con la gravedad de cada caso y estarán orientadas a responder a los daños que se produzcan en las distintas jurisdicciones.

Ravier también aseguró que el Ejecutivo trabaja con diferentes organismos para afrontar las consecuencias de El Niño. Entre las áreas involucradas mencionó a Vialidad Nacional, Salud y Seguridad, que participan en acciones de monitoreo, prevención y asistencia.

El funcionario remarcó que la coordinación entre los tres niveles del Estado es necesaria para enfrentar los efectos del fenómeno y advirtió que el escenario climático continúa vigente. “El Niño no terminó”, sostuvo.

En ese sentido, defendió la preparación previa del Gobierno nacional y afirmó que existía una alta probabilidad de que el fenómeno se desarrollara, por lo que se realizaron acciones para informar a la población y advertir sobre los riesgos, especialmente en las zonas del Litoral que podían resultar más comprometidas.

Las inundaciones mantienen en alerta a Chaco, Corrientes, Misiones y Neuquén, donde se registraron evacuaciones, viviendas afectadas, cortes de caminos y localidades aisladas. La crecida del río Paraná agravó la situación en localidades chaqueñas y correntinas, mientras que en Misiones las lluvias y el aumento del caudal de los cursos de agua provocaron daños y dificultades en la circulación.

En Neuquén, en tanto, los desbordes y las precipitaciones dejaron parajes rurales aislados y obligaron a organizar operativos de asistencia. En paralelo, el avance del agua en el valle del Paraná amenaza áreas productivas e infraestructura y mantiene la preocupación por la evolución de los niveles de los ríos.

Mientras las provincias despliegan sus propios mecanismos de emergencia, la Agencia Federal de Emergencias coordina tareas de monitoreo y asistencia junto con autoridades locales y fuerzas federales. Sin embargo, el Gobierno nacional todavía no anunció una declaración general de emergencia para todas las jurisdicciones afectadas.

La definición de Ravier deja planteado el criterio de la Casa Rosada: las declaraciones se evaluarán según la gravedad de cada situación, mientras la responsabilidad principal de respuesta seguirá recayendo en provincias y municipios.