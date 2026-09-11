El Gobierno nacional postergó la definición sobre un posible feriado o asueto durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La Casa Rosada espera conocer primero el itinerario definitivo que tendrá el Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre para determinar qué medida laboral podría implementarse durante su estadía.

La próxima reunión de coordinación con representantes de la Iglesia está prevista, en principio, para mediados de septiembre. Allí se espera avanzar con la organización de los actos y conocer mayores precisiones sobre la agenda que finalmente comunicará la Santa Sede.

La agenda será clave

En el Gobierno sostienen que todavía no está definido si habrá un feriado nacional, un asueto para determinados sectores o una medida limitada territorialmente. La decisión dependerá de cómo quede distribuido el recorrido de León XIV entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba y de la magnitud de las actividades previstas.

“Hasta que no esté la agenda final no lo vamos a decidir”, señalaron desde la Casa Rosada. La intención es evitar establecer un esquema laboral antes de conocer dónde y cuándo se concentrarán las principales movilizaciones de fieles.

Por ahora, las fechas generales de la visita están confirmadas: el Papa permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre. El itinerario completo, sin embargo, todavía debe ser oficializado por el Vaticano durante este mes.

Preparativos en marcha

La organización de la visita comenzó semanas atrás con reuniones entre el Gobierno, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina, Cancillería y las autoridades de las jurisdicciones involucradas.

La coordinación política e institucional quedó a cargo de Karina Milei, quien encabezó los primeros encuentros con funcionarios nacionales, bonaerenses, porteños y cordobeses. La segunda avanzada de la Santa Sede también recorrió distintos lugares que podrían formar parte de la agenda.

Entre los escenarios analizados aparecen la Basílica de Luján, el Monumento a los Españoles, en Palermo, y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. También fueron visitados otros puntos como el Cottolengo Don Orione, el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, el Arzobispado, la Catedral y el aeropuerto internacional de Córdoba.

Además, la agenda preliminar contempla actos multitudinarios en Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque todavía restan definiciones sobre horarios, recorridos y lugares concretos.

Un operativo de seguridad especial

Mientras se espera la confirmación del itinerario, el Ministerio de Seguridad ya comenzó a formalizar el operativo. Se crearon tres comandos unificados federales para coordinar los despliegues en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Claypole y la provincia de Córdoba.

Los dispositivos estarán integrados por efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y áreas de inteligencia criminal, además del Servicio Penitenciario Federal cuando corresponda. También habrá coordinación con los equipos de seguridad de la Santa Sede.

La Casa Rosada también fijó una postura política frente a los posibles discursos del Papa. En el Ejecutivo no esperan críticas directas de León XIV contra la gestión de Javier Milei y anticiparon que, incluso ante eventuales cuestionamientos, la intención será evitar una confrontación pública.