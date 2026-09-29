El Gobierno nacional denunció este lunes que una empresa británica realizó vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, sin autorización de las autoridades argentinas, y anunció que iniciará procedimientos para aplicar sanciones.

Según informó Presidencia, la firma involucrada es Thales UK Limited. El Ejecutivo sostuvo que la actividad aérea detectada se realizó sin cumplir con las autorizaciones exigidas por la Argentina en el marco de la disputa de soberanía sobre el archipiélago.

La decisión se conoció en medio de una nueva escalada diplomática entre Argentina y el Reino Unido por las actividades económicas y comerciales vinculadas a las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno ya había avanzado con denuncias y procedimientos sancionatorios contra empresas y personas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la zona.

De acuerdo con Infobae, el vuelo de la compañía británica hacia Punta Arenas se produjo en un contexto en el que empresarios de las islas y representantes chilenos participan de actividades destinadas a profundizar vínculos comerciales. El Gobierno argentino cuestionó esa operatoria y evalúa nuevas medidas.

La postura oficial forma parte de una política más amplia impulsada por la administración de Javier Milei para endurecer las sanciones contra compañías que desarrollen actividades en Malvinas sin autorización argentina. En ese marco, el Ejecutivo también envió al Congreso un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Por su parte, el Reino Unido sostiene que las leyes argentinas no tienen jurisdicción sobre las islas ni sobre las empresas que operan allí y calificó previamente como “inaceptables” las sanciones impulsadas desde Buenos Aires.