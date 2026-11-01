El Gobierno nacional designó este sábado 31 de octubre a Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de César Óscar Lencina, quien presentó su renuncia tras denunciar dificultades para desempeñar sus funciones y falta de respaldo institucional. El nombramiento se produjo en medio de una serie de modificaciones en el área que depende de la Jefatura de Gabinete.

La designación fue comunicada oficialmente por la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle. La dependencia se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Diego Santilli.

Crespo es economista, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y cuenta con una amplia trayectoria académica. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam.

Además, integra la Academia Nacional de Ciencias Económicas y anteriormente se desempeñó como vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Durante su carrera desarrolló actividades vinculadas con la docencia, la investigación científica y la gestión universitaria.

Una renuncia marcada por cuestionamientos

El nombramiento se concretó después de la salida de César Óscar Lencina, quien dejó su cargo el jueves 29 de octubre mediante una carta dirigida a las autoridades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En su presentación, el exfuncionario señaló que atravesaba "dificultades persistentes" para ejercer sus responsabilidades y cuestionó la falta de comunicación y acompañamiento institucional. También trascendieron denuncias de presunto destrato hacia su persona.

Lencina explicó que su decisión buscaba permitir "una nueva dinámica de trabajo" y facilitar la continuidad de las tareas del organismo. Su salida generó repercusiones por los cuestionamientos hacia la conducción de la Secretaría.

Los cambios en Ciencia y Tecnología

La llegada de Crespo representa una nueva modificación dentro de la estructura nacional de Ciencia y Tecnología, que durante los últimos meses registró distintos movimientos en sus principales cargos.

Adriana Baravalle asumió al frente de la Secretaría el pasado 13 de agosto, en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado sus funciones a fines de julio.

La funcionaria cuenta con antecedentes en inteligencia artificial, ciencia de datos y gestión del conocimiento. También estuvo vinculada a proyectos de innovación tecnológica y al desarrollo de herramientas relacionadas con la inteligencia artificial.

Bajo la órbita de esta Secretaría funcionan organismos estratégicos como el Conicet y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Con la incorporación de Crespo, el Gobierno busca dar continuidad a la conducción de la Subsecretaría después de una renuncia que expuso diferencias internas en el área.