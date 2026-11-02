El incendio que avanzó sobre viviendas de Pocito durante el viento Zonda del miércoles 26 de agosto dejó un saldo devastador: 18 casas con pérdidas totales y alrededor de 60 personas afectadas. El fuego se propagó sobre la zona de calle Alfonso XIII y destruyó hogares y pertenencias, mientras otras construcciones también sufrieron daños. Para colaborar con la recuperación habitacional de las familias damnificadas, el Gobierno de San Juan autorizó una compra de materiales de construcción por casi $100 millones.

La medida quedó establecida en la Resolución N.º 2637-MFyDH-2026, fechada el 7 de septiembre. A través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la Provincia aprobó una contratación directa por $99.915.510,60 destinada a la asistencia y recuperación de las viviendas de 20 familias afectadas por el incendio.

Según los fundamentos del documento, los daños fueron de distinta magnitud: algunas familias perdieron completamente sus hogares, mientras que otras sufrieron daños estructurales. Frente a esta situación, el organismo consideró necesario acelerar la respuesta estatal para que los damnificados pudieran comenzar a recuperar sus casas.

Por qué se recurrió a la compra directa

La resolución justificó el procedimiento en la urgencia de atender las consecuencias del incendio. El Ministerio sostuvo que este tipo de acontecimientos constituye un fenómeno imprevisible que requiere una intervención inmediata del Estado y que los plazos administrativos de otros mecanismos de compra podían demorar la asistencia.

Para fundamentar la decisión, el organismo invocó la Ley provincial 2000-A y el Decreto Reglamentario 4/2020-A, con las modificaciones citadas en el acto administrativo. La documentación también consigna la intervención de las áreas jurídicas, de control de legalidad y contables correspondientes.

Ladrillos, hierros, sanitarios y tanques de agua

La compra contempla 17.500 ladrillos huecos, 1.200 barras de hierro de distintos diámetros, 400 bolsas de cemento y 300 de hidralit. También incluye 30 puertas con marco de chapa y 30 ventanas corredizas de aluminio.

El listado suma 20 termotanques eléctricos, 20 juegos de baño, depósitos para inodoros, juegos de ducha, bidets y lavatorios. Además, contempla membranas asfálticas, alambre negro recocido, mallas soldadas de hierro y 30 tanques de agua de 500 litros.

El gasto se imputó al presupuesto 2026 del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, dentro del programa Cuidado de Personas en Riesgo. La resolución autoriza la contratación y aprueba el monto, aunque no acredita por sí misma que los materiales hayan sido entregados ni que el pago se haya concretado.