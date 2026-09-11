Luego de las críticas de vecinos, referentes ambientales y la Iglesia de Jáchal y de la respuesta del titular del proyecto, el Gobierno provincial fijó su posición sobre el conflicto generado alrededor de Nuevo Panacán. El secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno, explicó a DIARIO HUARPE que la consulta pública abierta por el Ministerio de Minería forma parte de un procedimiento habitual y regulado para los proyectos mineros. Aclaró además que su área todavía no está definiendo si habrá minería en esa zona, sino evaluando el Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado para la etapa de prospección.

“El tema todo surgió porque apareció el edicto donde se convoca a consulta pública”, recordó Moreno. Según explicó, este mecanismo se aplica a las tres etapas de la actividad minera: prospección, exploración y explotación, y está contemplado en el Decreto 07/24, que, de acuerdo con el funcionario, unificó y reglamentó procedimientos vinculados al Código de Minería y a la normativa ambiental minera.

Qué evalúa el Gobierno

Moreno explicó que todo titular de derechos mineros que quiera realizar prospección, exploración o explotación debe presentar un IIA. Según la magnitud y la etapa, la evaluación queda a cargo de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera o de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM).

En Nuevo Panacán, por tratarse de una prospección, intervienen los técnicos de la Dirección. Moreno explicó que esta es la fase inicial: “La prospección es la primera etapa donde van geólogos a caminar el lugar, si no pueden usar una camioneta usan mulas y, si no, si es cerca, caminan”.

“No no se utiliza agua para prospección, nunca”, remarcó.

El acuífero y una eventual exploración

Sobre Pampa del Chañar, Moreno señaló que existe una ley provincial que protege el recurso hídrico, aunque aclaró que no recordaba en ese momento “el objeto o las prohibiciones” de esa norma.

Respecto de la prospección, fue categórico: “La actividad de prospección no genera ningún tipo de impacto ambiental y tampoco en el acuífero”. La situación cambia en una eventual exploración, donde sí pueden realizarse perforaciones. Allí, explicó, puede utilizarse agua, pero su extracción requiere autorización del Departamento de Hidráulica. Para avanzar a esa etapa también se necesita otro IIA.

La consulta no define el futuro

Moreno aclaró que una eventual aprobación ambiental tampoco significa que el proyecto vaya necesariamente a ejecutarse. “Si esta evaluación es satisfactoria, si la gestión ambiental que viene propuesta en un informe de impacto ambiental es satisfactoria, de acá del área sale un informe donde después de ese informe técnico se otorga la Declaración de Impacto Ambiental a un proyecto”, explicó.

Y agregó: “Lo cual tampoco quiere decir que lo vaya a hacer”. Según el funcionario, existen prospecciones que obtienen el permiso ambiental y luego no se concretan.

Sobre las críticas de la comunidad, Moreno evitó opinar sobre si debería haber minería en la zona. “Soy autoridad ambiental minera y mi función, digamos, es evaluar la actividad minera y después me toca controlarla”, sostuvo.

Sí consideró que existe desinformación sobre estos procesos. “Yo creo que los referentes que hablan tienen que consultar primero, o sea venir, consultar, armarse técnicamente y después hablar en consecuencia”, afirmó. También reconoció: “Hay desinformación. Creo que nunca basta lo que hacemos para para tratar de informar, siempre es poco”.

En ese sentido, señaló que desde el Ministerio de Minería y el Gobierno provincial buscan explicar la actividad, pero consideró que todavía hace falta “hablar más de esto” para que la sociedad pueda discutir sobre la minería “con argumento”.