El Gobierno nacional confirmó este martes 13 de octubre que mantiene los preparativos para recibir al papa León XIV en Argentina durante noviembre, aunque no descarta una reprogramación de la visita debido a su estado de salud. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que el operativo continúa según lo previsto mientras esperan información oficial del Vaticano, luego de que el pontífice fuera operado de un tumor maligno en el pulmón derecho.

"Lo dijo el Presidente ayer: si hay que reprogramar, se reprograma", expresó Monteoliva durante una entrevista televisiva. La funcionaria remarcó que la prioridad del Gobierno es la recuperación del Santo Padre y aseguró que cualquier modificación del cronograma dependerá de las indicaciones médicas y de las decisiones que comunique la Santa Sede.

El viaje de León XIV está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, su reciente intervención quirúrgica abrió interrogantes sobre la posibilidad de concretar la gira en las fechas anunciadas. Hasta el momento, el Vaticano no informó oficialmente una suspensión o postergación.

El Gobierno mantiene los preparativos para recibir al Papa

La ministra de Seguridad explicó que las distintas áreas del Ejecutivo continúan trabajando en la organización del operativo, especialmente en los aspectos vinculados con la seguridad y los desplazamientos del pontífice durante su estadía.

"No podemos perder días", sostuvo Monteoliva al justificar la decisión de mantener las tareas de planificación mientras se aguardan novedades desde Roma.

En declaraciones a LN+ y A24, la funcionaria señaló que todavía no recibieron ninguna comunicación que implique modificar el cronograma. "Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando. Esa es la instrucción", aseguró.

Asimismo, admitió que existe la posibilidad de que el viaje deba realizarse en otra fecha, aunque evitó anticipar una decisión.

"Información oficial a esta hora no tenemos. Es probable que se modifique, habrá que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer", explicó.

Monteoliva insistió en que la situación será evaluada con prudencia y que el Gobierno está dispuesto a adaptar toda la organización si fuera necesario. "Si toca posponer, reprogramar, se adecúa a otra fecha. La prioridad es la salud del Papa", afirmó.

Cómo sigue la salud del papa León XIV

El pontífice, de 71 años, fue intervenido este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica quirúrgica asistida por video.

Durante el procedimiento, los estudios confirmaron que la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. Según informó el Vaticano, la intervención concluyó con éxito y sin complicaciones, mientras que León XIV despertó con normalidad y regresó a su habitación para comenzar la recuperación.

El equipo médico estuvo encabezado por el cirujano Stefano Margaritora. La operación propiamente dicha duró aproximadamente 90 minutos y, posteriormente, el pontífice permaneció bajo observación.

Por el momento, la Santa Sede no detalló si necesitará tratamientos complementarios. Además, todas sus audiencias públicas fueron suspendidas hasta el 20 de octubre para permitir su recuperación.

En este escenario, la realización de la gira latinoamericana dependerá de la evolución del Papa durante las próximas semanas. Mientras tanto, el Gobierno argentino continuará con el operativo previsto y aguardará una definición oficial del Vaticano antes de anunciar cualquier modificación.