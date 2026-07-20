El Gobierno nacional revisa el operativo previsto para recibir a la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y, por estas horas, el feriado nacional anunciado por el presidente Javier Milei habría quedado sin efecto.

La decisión comenzó a tomar forma luego de que trascendiera que Lionel Messi y Rodrigo De Paul no regresarán al país junto al resto de la delegación y de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestara su intención de evitar una recepción oficial o un festejo masivo.

Cambió el escenario

Horas después de la derrota por 1-0 ante España en la final disputada en el MetLife Stadium, Milei había anunciado a través de su cuenta de X que declararía un feriado nacional, aunque la medida estaba supeditada a la decisión de los futbolistas y del cuerpo técnico.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", había publicado el mandatario. Sin embargo, el panorama cambió con el correr de las horas.

La AFA no quiere un acto oficial

Desde la AFA informaron que parte del plantel viajará directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. Posteriormente se confirmó que Messi y De Paul son los únicos jugadores que no integran el vuelo que llegará este lunes a las 18.30 al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El resto de la delegación regresará al país acompañado por una segunda aeronave que traslada a los familiares de los futbolistas.

Mientras tanto, fuentes oficiales señalaron que el Gobierno aguarda una comunicación formal con la AFA y el cuerpo técnico para definir los próximos pasos. Durante la jornada están previstas reuniones entre representantes de Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para evaluar si corresponde mantener el operativo preparado para una eventual celebración.

El recibimiento quedó en suspenso

La Casa Rosada había trabajado durante el fin de semana en distintas alternativas para homenajear al seleccionado, incluso con la posibilidad de utilizar el balcón presidencial para que los jugadores saludaran a los hinchas. También se había montado un importante operativo de seguridad en el Obelisco.

No obstante, la falta de consenso con la AFA, el estado anímico del plantel tras la derrota y la ausencia de algunas de sus principales figuras llevaron al Gobierno a reconsiderar la iniciativa.

Por el momento, todo indica que no habrá feriado nacional ni un festejo multitudinario, aunque la decisión definitiva dependerá de las conversaciones que mantengan las autoridades con la delegación argentina en las próximas horas.