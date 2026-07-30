El Gobierno nacional avanzó con una nueva flexibilización del comercio exterior al eliminar el límite de valor para las exportaciones realizadas mediante el sistema courier. La medida, oficializada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitirá que pymes, emprendedores y empresas puedan enviar mercadería al exterior sin restricciones de monto bajo este régimen simplificado.

Hasta ahora, las exportaciones por courier estaban alcanzadas por un tope económico que obligaba a utilizar otros regímenes aduaneros cuando el valor del envío era superior al permitido. Con la modificación, esa barrera desaparece y las operaciones podrán concretarse sin importar el monto de la mercadería, siempre que se respeten las condiciones operativas del sistema.

Un impulso para las pequeñas empresas

La decisión busca facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los mercados internacionales, reduciendo costos administrativos y simplificando los trámites para quienes venden productos argentinos al exterior.

El régimen courier es utilizado principalmente por empresas que realizan envíos de menor escala y por emprendimientos vinculados al comercio electrónico. Con la eliminación del tope, el Gobierno espera ampliar las oportunidades para que más firmas exporten sin tener que recurrir a procesos aduaneros más complejos.

También hubo cambios para las importaciones

La resolución no solo modifica las exportaciones. También introduce cambios en el régimen de importaciones, con ajustes destinados a simplificar procedimientos y adecuar el sistema de pequeños envíos. Entre ellos, se mantienen los beneficios para las compras del exterior de hasta 3.000 dólares y se actualizan los requisitos para determinados envíos postales y por courier.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa con el proceso de desregulación del comercio exterior y busca fomentar la internacionalización de las pymes argentinas mediante mecanismos más ágiles y menos costosos.