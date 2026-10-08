El Gobierno de Javier Milei analiza presentar una demanda contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994. La iniciativa, que todavía se encuentra en estudio, es impulsada por el presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quienes evalúan recurrir al tribunal de Naciones Unidas para avanzar con un reclamo internacional a 32 años del ataque terrorista que dejó 85 muertos.

La posibilidad comenzó a analizarse hace poco más de un mes y tomó mayor impulso este jueves 8 de octubre, cuando Mahiques mantuvo una reunión con autoridades de la mutual judía. Durante el encuentro se abordaron las alternativas legales para llevar el caso ante un organismo internacional y las condiciones necesarias para avanzar con una eventual presentación.

Según trascendió, el ministro de Justicia trabaja en la elaboración del planteo, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su presentación ni una fecha prevista para concretarla. Una de las opciones que se estudian es que la Procuración del Tesoro de la Nación intervenga en la estrategia judicial.

Qué es la Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Países Bajos, es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue creada en 1945 y tiene competencia para resolver controversias jurídicas entre Estados, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para que pueda intervenir.

En caso de que Argentina avance con la demanda, deberá definir los fundamentos jurídicos para llevar el reclamo contra Irán ante ese tribunal. La presentación representaría una nueva instancia internacional en la búsqueda de responsabilidades por el atentado contra la mutual judía.

Argentina ya recurrió a La Haya en otras controversias internacionales. Entre los antecedentes se encuentra la demanda presentada contra Uruguay en 2006 por la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay.

El reclamo por justicia a 32 años del atentado

El ataque contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando una explosión destruyó la sede de la mutual judía, ubicada en la calle Pasteur al 600, en la Ciudad de Buenos Aires. El atentado dejó 85 personas muertas y más de 300 heridas, convirtiéndose en uno de los episodios terroristas más graves de la historia argentina.

La investigación judicial argentina atribuyó la planificación del ataque a funcionarios iraníes y su ejecución a integrantes de Hezbollah. Sin embargo, a más de tres décadas del hecho, los acusados señalados por la Justicia argentina no fueron juzgados en el país por su presunta participación en el atentado.

En ese contexto, el Gobierno nacional adoptó distintas medidas vinculadas con la investigación. Entre ellas, incorporó a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria iraní, y a trece personas relacionadas con esa organización al registro argentino de personas y entidades vinculadas con el terrorismo y su financiamiento.

Además, la legislación argentina incorporó la posibilidad de realizar juicios en ausencia bajo determinados requisitos. A partir de ese cambio, la Unidad Fiscal AMIA solicitó avanzar con ese procedimiento respecto de diez prófugos investigados por su presunta participación en el atentado.

La posibilidad de acudir a un tribunal internacional constituye un reclamo histórico de la AMIA. No obstante, por el momento la iniciativa permanece en evaluación y el Gobierno deberá determinar si existen las condiciones jurídicas necesarias para presentar la demanda contra Irán.