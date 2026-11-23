El Gobierno nacional le exigió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que impida el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A través de una carta formal dirigida al rector Ricardo Gelpi, reclamó que se suspenda la actividad prevista para el 10 de diciembre y que se apliquen sanciones a quienes impulsaron la convocatoria.

La presentación fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, funcionario que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. En el documento, el Gobierno cuestionó el reconocimiento al exdirigente guerrillero y advirtió sobre posibles responsabilidades penales y administrativas de las autoridades universitarias involucradas.

La controversia comenzó luego de que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales declarara de interés institucional la actividad. La propuesta contempla la instalación de una escultura dedicada a Santucho en un patio interno de la sede universitaria, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

La advertencia del Gobierno a las autoridades universitarias

En la carta enviada a Gelpi, Álvarez sostuvo que el homenaje representa una reivindicación de la violencia política y cuestionó el accionar del ERP durante los gobiernos constitucionales de 1973 a 1976, período en el que la organización llevó adelante secuestros, asesinatos y ataques contra instalaciones militares.

El funcionario advirtió que las autoridades responsables podrían incurrir en delitos por promover una actividad que, según su interpretación, enaltece o justifica actos terroristas. También cuestionó el eventual uso de instalaciones y recursos públicos universitarios para ese reconocimiento.

Por ese motivo, reclamó que el rector adopte medidas administrativas para evitar la realización del acto y que se informe a la Subsecretaría sobre las actuaciones disciplinarias y las sanciones que eventualmente se dispongan.

Sin embargo, el planteo del Gobierno tiene un límite institucional: el Poder Ejecutivo no puede ordenar unilateralmente la suspensión de una actividad de la UBA ni imponer sanciones a sus organizadores. La universidad cuenta con autonomía reconocida por la Constitución Nacional y regulada por la Ley de Educación Superior.

Además, la carta expresa una interpretación jurídica de la Subsecretaría, pero no cita una resolución judicial que haya determinado la existencia de un delito por la convocatoria al homenaje.

El rechazo de la conducción de la UBA

El cuestionamiento del Gobierno se conoció en paralelo con el posicionamiento del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien también manifestó su rechazo a la iniciativa impulsada desde la Facultad de Ciencias Sociales.

A través de sus redes sociales, Yacobitti sostuvo que la universidad no debería reconocer a personas que hayan utilizado la violencia contra el régimen democrático. En ese sentido, anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que el máximo órgano de gobierno universitario se pronuncie formalmente sobre el tema.

La reunión está prevista para el miércoles 25 de noviembre y buscará establecer una posición institucional frente a la decisión de la facultad.

Cuándo será el homenaje a Mario Santucho

La actividad está convocada para el jueves 10 de diciembre, a las 18, en el patio interno denominado Indio Solari, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución.

La propuesta fue impulsada por una cátedra de Sociología y organizaciones culturales y estudiantiles. El programa contempla intervenciones políticas y culturales, la colocación de una escultura y palabras de cierre de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP.

Por ahora, el homenaje continúa previsto, mientras crece la tensión entre el Gobierno nacional, las autoridades de la facultad y la conducción de la universidad.