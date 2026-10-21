El presidente Javier Milei llamó la atención este miércoles 21 de octubre durante su visita a España al aparecer públicamente con una venda en el cuello. La imagen generó interrogantes sobre su estado de salud, por lo que desde el Gobierno nacional explicaron que el mandatario sufrió un accidente doméstico antes de viajar a Madrid.

Según informaron fuentes oficiales, Milei se golpeó en el cuello mientras salía de la bañadera, lo que le provocó un hematoma y una pequeña lesión. Por ese motivo, utilizó un apósito para cubrir la zona afectada. Desde su entorno aseguraron que se encuentra en buenas condiciones de salud y que el incidente no alteró sus actividades.

El vendaje quedó a la vista durante su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid. Allí, el jefe de Estado brindó una exposición ante empresarios, inversores y representantes de distintos sectores políticos.

La presencia del apósito también fue registrada por las cámaras cuando el mandatario respondió preguntas de periodistas españoles a la salida del encuentro. Las imágenes rápidamente despertaron curiosidad, hasta que se conoció la explicación oficial sobre lo ocurrido.

La agenda de Milei en España y sus cruces políticos

El viaje del Presidente a territorio español incluyó distintas actividades académicas, económicas y políticas, aunque no tuvo carácter de visita oficial. Entre los compromisos previstos estuvieron su participación en el foro empresarial, una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos y un encuentro con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox.

A diferencia de otras oportunidades, Milei no mantuvo una reunión presencial con Santiago Abascal, líder de Vox, debido a compromisos de agenda del dirigente español. Tampoco se concretó un encuentro con Alberto Núñez Feijóo, referente del Partido Popular.

En cambio, la agenda contempló una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien el mandatario argentino mantiene una relación política cercana.

Durante su exposición, Milei volvió a cuestionar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador". Sus declaraciones profundizaron las diferencias políticas que ambos dirigentes mantienen desde hace tiempo.

La jornada también estuvo marcada por un tenso intercambio con periodistas españoles, luego de que el mandatario respondiera de manera descalificadora a una consulta sobre el impacto de su visita en los partidos de derecha de España.

En medio de estas actividades, la aparición del Presidente con una venda se convirtió en otro de los temas que llamaron la atención. Sin embargo, desde el Gobierno descartaron complicaciones de salud y atribuyeron la lesión exclusivamente al golpe doméstico que sufrió antes de viajar.