El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Empleo y Formación, firmó este jueves un Acta Compromiso con cuatro empresas proveedoras del sector minero en Iglesia -Worklift, Cuyo Grúas, Luky S.R.L. y BM Minería San Juan- para fortalecer el Centro de Formación Profesional del departamento y el programa Aprender, Trabajar y Producir. El acuerdo llega después de que la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia (Capresmi) detectara una falta casi total de operadores de grúas e hidrogrúas capacitados en la zona.

Un vacío que las propias empresas salieron a cubrir

El titular de Capresmi, Gabriel Paredes, había explicado a DIARIO HUARPE el origen del proyecto antes de que se formalizara el acuerdo con el Ministerio. "Hicieron un mapeo en Iglesia y se dieron cuenta que en Iglesia no hay ningún operador de hidrogrúas. Y en capital son muy escasos", relató. Según contó, la idea de formar a los futuros operadores en la propia zona surgió para evitar que las empresas mineras tuvieran que traer mano de obra de otras provincias.

Ese diagnóstico ya tiene, al menos en parte, infraestructura instalada: un predio sobre avenida Santo Domingo con un módulo administrativo y otro para las capacitaciones, donde ya montaron una hidrogrúa de gran envergadura para las prácticas.

Qué establece el Acta Compromiso

El convenio formaliza una agenda de trabajo conjunta entre el Estado provincial y las empresas para vincular las propuestas de capacitación con las necesidades reales del sector productivo de Iglesia. Según informó el Ministerio, tanto funcionarios como empresarios acordaron sostener reuniones periódicas de seguimiento para evaluar avances, detectar nuevas demandas de capacitación y ajustar las acciones necesarias.

La directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk, explicó que el organismo se encargará de coordinar y acompañar la planificación de las capacitaciones, además de identificar los perfiles y las competencias laborales que requieren las empresas y el sector productivo. Las cuatro compañías, por su parte, aportarán conocimientos técnicos, facilitarán la incorporación de participantes a prácticas profesionalizantes e identificarán oportunidades de inserción laboral para quienes completen la formación.

Lo que viene: soldadura y más capacitación

Paredes había adelantado además que ya hay otra capacitación en camino, esta vez de soldadura, en conjunto con la empresa que identificó como BM Group -la misma que ahora firmó el acuerdo bajo su razón social, BM Minería San Juan-. La metodología será similar a la del centro de grúas: primero se evaluará el nivel de los soldadores que ya trabajan en la comunidad, y en paralelo se formará desde cero a quienes recién se inician en el oficio.

Para Paredes, todo este proceso responde a un objetivo más amplio de la cámara que preside: "Le llamamos nosotros profesionalizar la cámara", resumió, en referencia al trabajo que vienen haciendo junto a los proveedores locales en materia de gestión administrativa, presupuestos, licitaciones y visibilidad digital.