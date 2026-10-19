El Gobierno de Francia confirmó que el partido entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Barcelona por la Champions League se disputará este martes 20 de octubre, pese a las protestas y los graves disturbios registrados durante el fin de semana en distintas ciudades del país.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, descartó la posibilidad de suspender el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase liga del torneo europeo, que se jugará en el estadio Parque de los Príncipes, en la capital francesa.

La confirmación llegó en un contexto de tensión social, con enfrentamientos, saqueos y destrozos en comercios y edificios públicos. Frente a este escenario, el Gobierno anunció que impulsará toques de queda parciales y localizados para intentar contener nuevos episodios de violencia.

Francia prepara medidas para contener los disturbios

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que pidió a las autoridades locales implementar restricciones nocturnas en determinadas zonas. Sin embargo, descartó establecer un toque de queda general para toda la ciudad de París.

Las protestas, vinculadas al aumento del costo de vida y al deterioro de los servicios públicos, derivaron en hechos violentos que dejaron miles de detenidos y numerosos efectivos de seguridad heridos, según los reportes difundidos por las autoridades.

En este marco, la realización del encuentro entre el PSG y el Barcelona había generado interrogantes por el operativo de seguridad necesario para garantizar el desarrollo del evento y el traslado de los hinchas.

Cuándo se juega el PSG-Barcelona

El partido está programado para este martes 20 de octubre a las 21, hora de Francia, en el Parque de los Príncipes. El Barcelona viajará a París para enfrentar al equipo dirigido por Luis Enrique, en uno de los encuentros destacados de la jornada de Champions League.

Por el momento, las autoridades francesas mantienen la programación prevista y no anunciaron cambios en el horario ni en la sede del encuentro.