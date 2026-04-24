El Gobierno nacional avanzó con un cambio de fondo en el sistema meteorológico aeronáutico al habilitar, mediante un decreto de necesidad y urgencia, que terceros puedan brindar información climática para vuelos, en medio del conflicto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La medida establece que la Empresa Argentina de Navegación Aérea pasará a ser la responsable del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo prestarlo de manera directa o a través de proveedores habilitados, lo que rompe con el esquema anterior en el que el SMN tenía exclusividad.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, argumenta la necesidad de garantizar la continuidad del servicio en un contexto de tensión gremial, y plantea un sistema más flexible que permita evitar interrupciones en una actividad crítica como la aviación.

En ese marco, el SMN continuará prestando el servicio de manera transitoria por un plazo de hasta 180 días hábiles, mientras se implementa el nuevo esquema y se reorganiza la prestación del sistema meteorológico aeronáutico.

Otro punto central del DNU es el cambio en el financiamiento: el organismo dejará de percibir el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que recibía automáticamente, en una decisión que busca redefinir el esquema económico del servicio.

La decisión se da en medio de un fuerte conflicto con los trabajadores del SMN, tras el despido de alrededor de 140 empleados y la amenaza de un “apagón meteorológico” que podía paralizar vuelos en todo el país.

Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a asegurar la operación aérea y evitar que situaciones gremiales afecten la seguridad y regularidad de los vuelos, mientras que desde el sector sindical advierten que se trata de un proceso de desregulación que debilita al organismo.

El cambio abre un nuevo escenario en la aviación argentina: por primera vez, la provisión de datos meteorológicos dejará de estar concentrada en un único organismo estatal y pasará a un modelo con múltiples prestadores bajo regulación técnica.