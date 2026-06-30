El Gobierno nacional confirmó que iniciará una investigación de oficio para analizar presuntas irregularidades vinculadas a la gestión de Manuel Adorni al frente de la entonces Vocería Presidencial. La decisión fue adoptada luego de la salida del exfuncionario de la Jefatura de Gabinete y mientras avanza una causa judicial en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue confirmada por el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que la nueva gestión ya comenzó a revisar la situación. "Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero todas estas cosas se están evaluando y analizando", respondió al ser consultado sobre la apertura de una investigación interna.

El anuncio se produjo un día después de que Laura Schiuma, directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, declarara ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. En su testimonio sostuvo que le prestó una tarjeta de crédito a Adorni para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 valuado en $2.185.000, con el acuerdo de que el entonces vocero le devolvería posteriormente el dinero en efectivo.

Según la declaración, la compra fue realizada el 19 de agosto de 2025, cuando Adorni aún ocupaba el cargo de vocero presidencial y percibía un salario cercano a los 3,5 millones de pesos mensuales.

La investigación judicial tomó impulso luego de que los informes bancarios revelaran que la cuenta de Mercado Pago de Adorni tenía vinculadas varias tarjetas de crédito pertenecientes a terceros, entre ellas las de empleados que trabajaban bajo su órbita.

Entre los casos que analiza la Justicia figura el de Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno, cuyas tarjetas habrían sido utilizadas para adquirir dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, con un valor de $1.831.795 cada uno.

También aparece mencionada Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería, quien emitió una factura por una compra de artículos para el hogar en la firma Rosen The Store por un monto de $8.183.303,25 durante junio de 2025. Esa información surgió de conversaciones mantenidas con el contratista Matías Tabar, incorporadas al expediente.

De acuerdo con la hipótesis que investiga la Justicia, esos bienes habrían sido destinados a equipar la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese marco, Tabar declaró que el exfuncionario habría invertido alrededor de 245 mil dólares en efectivo y sin facturación para realizar refacciones en la propiedad.

Mientras la causa judicial continúa reuniendo pruebas y testimonios, el Gobierno decidió avanzar con una investigación administrativa paralela para determinar si existieron irregularidades dentro de la estructura de la ex Vocería Presidencial y establecer eventuales responsabilidades internas.