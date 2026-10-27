El Gobierno nacional salió a respaldar al presidente Javier Milei luego de sus declaraciones contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA, a quienes mencionó durante un discurso en la Fundación Faro. Este martes 27 de octubre, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que las expresiones del mandatario sobre mandar personas a la "hoguera" fueron utilizadas en sentido figurado y rechazó que representaran una amenaza contra la prensa.

Durante su habitual conferencia en Casa Rosada, Ravier sostuvo que las palabras del Presidente estuvieron motivadas por el enojo acumulado durante más de un año de cuestionamientos públicos relacionados con la investigación de la criptomoneda.

"No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora", afirmó el funcionario, quien defendió la postura del Ejecutivo frente a las críticas que generaron las declaraciones presidenciales.

En ese sentido, aseguró que Milei reaccionó ante lo que considera una serie de operaciones destinadas a perjudicar su imagen y la de su administración.

"El Presidente cuando se expresó lo hizo con enojo, un enojo justificado después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente con el objetivo de perjudicar su imagen", manifestó Ravier.

El vocero también afirmó que el Gobierno respeta la libertad de expresión, aunque estableció una diferencia entre quienes ejercen el periodismo con responsabilidad y aquellos a quienes acusó de difundir información falsa.

"Javier Milei y este gobierno respetan la libertad de expresión, respetan al periodismo de verdad, que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la búsqueda de la verdad", sostuvo.

Asimismo, cuestionó a los comunicadores que, según su interpretación, utilizaron la investigación por la criptomoneda para afectar políticamente al jefe de Estado.

Qué dijo Javier Milei sobre los periodistas

La controversia comenzó el viernes 23 de octubre, cuando Milei participó de una actividad organizada por la Fundación Faro y se refirió al reciente fallo judicial que dispuso su sobreseimiento y el de su hermana, Karina Milei, en la causa $LIBRA.

Durante su exposición, el mandatario cuestionó a varios periodistas que habían realizado coberturas sobre el expediente, entre ellos Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio.

En ese contexto, los calificó de "ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones", al considerar que habían participado de una campaña para perjudicarlo.

Posteriormente, lanzó una frase que generó cuestionamientos por parte de organizaciones vinculadas con la libertad de prensa: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

Las declaraciones provocaron el rechazo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre los riesgos de utilizar expresiones violentas contra trabajadores de prensa y reclamó que cesen las descalificaciones públicas.

El Gobierno negó represalias contra la prensa

Durante la conferencia, Ravier insistió en que la administración libertaria no adoptó medidas contra periodistas por expresar opiniones diferentes y cuestionó a los medios que interpretaron literalmente las palabras del Presidente. "Claramente, nunca este presidente ni este gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente", aseguró.

Además, estableció una comparación con administraciones anteriores, especialmente con los gobiernos kirchneristas, a los que atribuyó el uso de organismos estatales para ejercer presión sobre empresas y comunicadores.

Según expresó, durante esas gestiones "sí hubo todo tipo de sanciones, envíos de AFIP para generar auditorías a empresas, a personas, a analistas".

La posición oficial contrasta con las críticas formuladas por FOPEA, que considera que las expresiones presidenciales contribuyen a generar un clima de hostilidad hacia la prensa.

De esta manera, el Gobierno buscó explicar las declaraciones de Milei como una reacción verbal producto del enojo, mientras continúa la controversia por el vínculo entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.