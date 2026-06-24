El Gobierno de San Juan avanza en el diseño de un plan de retiros voluntarios para empleados públicos provinciales y la intención oficial es ponerlo en marcha hacia fin de año, cuando espera que la actividad minera comience a mostrar un mayor impacto sobre la generación de empleo y la economía local.

La iniciativa forma parte de una estrategia destinada a reducir gradualmente la planta estatal, que pasó de unos 36.000 trabajadores en 2019 a cerca de 50.000 en 2023. En la Casa de Gobierno consideran que ese crecimiento obliga a discutir nuevos mecanismos para disminuir el peso del empleo público y acompañar una transición hacia el sector privado.

La apuesta oficial está estrechamente vinculada a las expectativas que existen alrededor de los grandes proyectos mineros que comenzarán a desarrollarse en la provincia. En el Ejecutivo entienden que inversiones como Vicuña, junto con las obras de infraestructura asociadas y la expansión de la cadena de proveedores y servicios, generarán una demanda laboral superior a la actual capacidad del mercado sanjuanino.

Bajo esa lógica, el Gobierno busca que una parte de los trabajadores que hoy se desempeñan en el sector público encuentre oportunidades en actividades privadas vinculadas al crecimiento económico que proyectan para los próximos años.

Según pudo reconstruir DIARIO HUARPE de fuentes calificadas, el esquema que se encuentra en elaboración contempla que los agentes públicos que cumplan con una antigüedad mínima, todavía en análisis, puedan adherir voluntariamente al programa y mantener durante el período restante hasta la jubilación un porcentaje elevado de su salario.

Además, el Estado continuaría realizando los aportes previsionales y garantizando la cobertura de obra social, de manera que los beneficiarios no pierdan derechos mientras transitan el tramo final de su vida laboral.

La propuesta guarda similitudes con el Programa de Empleo Público Acordado (PEPA), implementado en 2003, que permitió la salida voluntaria de trabajadores estatales bajo condiciones especiales de sostenimiento económico y previsional.

Aunque la decisión política de avanzar con el programa ya está tomada, el proyecto todavía se encuentra en etapa de elaboración técnica. Por ese motivo, aún no se definieron aspectos centrales como la antigüedad requerida para acceder al beneficio, los porcentajes definitivos de remuneración que se mantendrán ni la fecha exacta de implementación.

La iniciativa fue anticipada por el vicegobernador Fabián Martín, quien confirmó que el Gobierno trabaja en un esquema destinado a aquellos empleados públicos que tengan perfil emprendedor y quieran desarrollar una actividad fuera del Estado.

"Las mayores oportunidades van a estar afuera, van a estar en la actividad privada", sostuvo el funcionario.

Martín también vinculó la medida con la necesidad de impulsar un cambio en la matriz laboral de la provincia. "Tenemos que entender que en la actividad pública ya no podemos, ya hay muchos empleados, está sobredimensionada en cierta forma y tenemos que buscar otro camino, que es la actividad privada", afirmó.

Para el oficialismo, el crecimiento de la actividad privada será una condición clave para avanzar con el programa, razón por la cual la intención es esperar hasta fin de año para ponerlo en marcha, cuando prevén que el movimiento económico generado por las inversiones mineras comience a reflejarse con mayor intensidad en la creación de empleo.