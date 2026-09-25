El operativo de emergencia y asistencia directa fue desplegado por el Gobierno de San Juan en zonas golpeadas por intensos focos de incendio originados durante la siesta de este jueves, a raíz de las violentas ráfagas de viento Zonda que azotaron la provincia.

Las intervenciones se concentraron en la localidad de Médano de Oro, departamento Rawson, así como en Villa San Cayetano y el Barrio Rural II, en Santa Lucía.

El abordaje territorial es llevado adelante en forma conjunta por las direcciones de Emergencia Social, Políticas Alimentarias y Protección Civil, dependientes del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en articulación con las dotaciones de Bomberos.

Los equipos técnicos y profesionales realizaron el relevamiento de las pérdidas materiales en las viviendas afectadas y entregaron insumos de contención primaria a los vecinos de las comunas perjudicadas.

Las autoridades provinciales informaron que las tareas operativas de monitoreo, enfriamiento de terreno y contención a las familias damnificadas se mantendrán de manera ininterrumpida hasta lograr la sofocación total de los focos de fuego.

Asimismo, se mantiene un seguimiento permanente en los sectores vulnerables para actualizar el estado de los daños y coordinar la ayuda necesaria.