La circulación de la Influenza A (Gripe A) se expande con fuerza en todo el país y ya genera una fuerte presión sobre las guardias hospitalarias, a más de dos semanas del inicio formal del invierno. Según los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de 2026 se registra un incremento sostenido tanto en el volumen de contagios como en el porcentaje de positividad en la vigilancia ambulatoria.

El fenómeno, que analistas y médicos siguen de cerca, muestra una aceleración notable a partir de la Semana Epidemiológica (SE) 12. Los datos más recientes son contundentes: solo en la última semana, los casos registrados de lo que ya se denomina "supergripe" treparon un 20%.

A nivel de letalidad, el informe oficial confirma que ya se produjeron diez muertes por gripe en Argentina en lo que va del año. Sin embargo, los especialistas advierten que existe un subregistro significativo debido a la enorme cantidad de pacientes que transitan la enfermedad sin asistir a centros de salud, o que se atienden en salas periféricas y guardias cuyos datos no llegan a impactar a tiempo en el sistema informático nacional.

El monitoreo de las semanas 19 y 20 de este año encendió las alarmas en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA): se notificaron 84 casos positivos sobre 203 muestras estudiadas, lo que representa una tasa de positividad del 31,5%.

El impacto clínico se traduce de forma directa en las camas de internación. En las primeras 18 semanas de 2026, la vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) contabilizó 2.243 internaciones, con una curva marcadamente ascendente desde la SE11.

El factor internacional: El brote local está impulsado principalmente por el subtipo Influenza A (H3N2), el mismo virus que golpeó con dureza y saturó los sistemas sanitarios de Europa durante su último invierno.

Aunque el avance de esta variante motivó que en Argentina se adelantara el calendario de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, la ejecución en el territorio abrió un foco de conflicto político y logístico.

El reclamo de las provincias por la falta de dosis

El avance del virus reavivó los reproches de diversas jurisdicciones hacia la administración central por la interrupción en el flujo de insumos y las oportunidades perdidas de inmunización durante los meses previos.

Uno de los posicionamientos más duros provino del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien vinculó el actual estado de las guardias a la gestión de la campaña: "La falta de planificación nacional en la ejecución de la campaña de vacunación trajo interrupciones en el suministro de vacunas", denunció el funcionario a través de su cuenta de X (antes Twitter). A esto sumó el impacto de la quita de medicamentos del programa Remediar como un factor que agrava la demanda en el sector público.

Las cifras asistenciales en el conurbano bonaerense reflejan esa tensión:

+57% de aumento en consultas pediátricas por guardia.

+55% de ocupación en camas de terapia intensiva pediátrica.

+80% de ocupación en camas de adultos.

Frente al reclamo en bloque de las provincias, el Ministerio de Salud de la Nación anunció el envío de un refuerzo de 553.948 dosis adicionales de la vacuna antigripal, destinadas exclusivamente a la población adulta, con el fin de que las carteras locales sostengan sus estrategias de inmunización territorial.

Según el balance de la cartera sanitaria nacional, desde el inicio de la campaña se distribuyeron un total de 7.473.818 vacunas en todo el país, discriminadas de la siguiente manera:

4.174.678 dosis para adultos.

1.599.460 dosis adyuvantadas (mayores de 65 años).

1.159.680 dosis pediátricas.

800.000 dosis destinadas a afiliados de PAMI.

149.810 dosis derivadas a obras sociales e instituciones privadas.

Desde el punto de vista analítico, las autoridades sanitarias nacionales admitieron que la curva de Influenza está en pleno ascenso, aunque aclararon que el comportamiento es "esperable para esta época del año". Al observar la serie histórica entre 2016 y 2025, el pico máximo de contagios suele registrarse alrededor de la semana epidemiológica 24 (mediados de junio).

Esto significa que, epidemiológicamente, la circulación social del virus seguirá aumentando durante las próximas semanas. Ante este escenario, la recomendación médica sigue siendo unívoca: acelerar la colocación de la vacuna en los grupos de riesgo (embarazadas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas con comorbilidades) como la herramienta central para evitar complicaciones graves y el colapso definitivo del sistema hospitalario.

