El Gobierno nacional defendió la reforma del Banco Central y la propiedad privada

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la estabilidad monetaria y la seguridad jurídica son dos pilares fundamentales para impulsar el crecimiento económico de la Argentina. Lo hizo durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde explicó los principales ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del proyecto de ley para reforzar la protección de la propiedad privada.

Según indicó, la iniciativa para modificar el funcionamiento del Banco Central busca que la entidad tenga como único mandato preservar el valor de la moneda, fortalecer su independencia del poder político y prohibir el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria. "Javier Milei recibió reservas netas negativas, un Banco Central quebrado y descapitalizado. Eso es algo que no se puede repetir", afirmó Ravier.

El funcionario aseguró que el objetivo es recuperar una moneda estable y garantizar reglas previsibles que permitan generar confianza e impulsar el crecimiento económico.

Proyecto para fortalecer la propiedad privada

Ravier también respaldó el proyecto que será tratado en el Senado y que propone modificar el régimen de expropiaciones, agilizar desalojos, reforzar las garantías para los propietarios, actualizar el Registro de la Propiedad Inmueble y revisar aspectos de la Ley de Tierras Rurales. "Nadie invierte, emprende o produce si teme que sus bienes puedan ser confiscados o expropiados sin garantías", sostuvo.

Además, recordó que Argentina figura entre los países con mayor cantidad de litigios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y consideró que una legislación moderna contribuirá a mejorar el clima para las inversiones.

Producción récord y capacitación laboral

Durante la conferencia, el vocero destacó que la campaña agropecuaria 2025/2026 se encamina a alcanzar una producción récord de 163 millones de toneladas entre los seis principales cultivos del país.

Entre los datos sobresalen las 49,7 millones de toneladas de soja, las 27,8 millones de trigo y una proyección de 70 millones de toneladas de maíz, además de buenos resultados en girasol, cebada y sorgo.

Ravier atribuyó ese desempeño a mejores rendimientos, la incorporación de tecnología y medidas oficiales como la reducción de derechos de exportación, la unificación cambiaria y la eliminación de aranceles para importar fertilizantes y maquinaria agrícola.

Finalmente, informó que el Ministerio de Capital Humano continúa ampliando la oferta gratuita de cursos de formación laboral en todo el país. "El campo necesita reglas claras y previsibilidad. Y el Ministerio de Capital Humano existe para generar oportunidades de crecimiento, no para repartir planes", concluyó el vocero presidencial.