Mientras el Gobierno nacional avanza con la privatización y concesión de los principales corredores viales del país, San Juan quedó excluida de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. La decisión deja a la provincia fuera del paquete de inversiones prioritarias que impulsa la gestión de Javier Milei para transferir a operadores privados la administración de miles de kilómetros de rutas nacionales.

El Ministerio de Economía abrió las ofertas económicas para concesionar cerca de 3.900 kilómetros de rutas distribuidas en ocho corredores estratégicos que atraviesan 11 provincias argentinas. Sin embargo, ninguna de las rutas nacionales que recorren San Juan integra esta etapa del proceso.

La única provincia de Cuyo alcanzada por el esquema es Mendoza, donde fue incorporado el Tramo 7 de la Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores logísticos y comerciales que conecta al país con Chile.

La exclusión de San Juan deja sin definiciones el futuro de obras de mantenimiento, conservación y mejoras en corredores considerados estratégicos para la provincia, como las rutas nacionales 40, 20 y 150. Estas vías cumplen un papel central para el desarrollo de la actividad minera, el turismo y la conexión con otras provincias.

Un nuevo modelo para las rutas nacionales

La Red Federal de Concesiones forma parte del cambio de modelo impulsado por el Gobierno nacional para que empresas privadas se hagan cargo de la operación integral de los corredores viales.

El esquema prevé que las concesionarias asuman el mantenimiento, la conservación y las futuras obras de ampliación de las rutas incluidas en cada licitación, reduciendo la intervención directa del Estado nacional en esas tareas.

Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el plan contempla concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en distintas etapas. La red alcanzada concentra alrededor del 80% del tránsito vehicular y del transporte de cargas del país, por lo que el Ejecutivo considera prioritario avanzar con ese proceso.

Por el momento, las rutas nacionales que atraviesan San Juan quedaron al margen de esa planificación. La decisión genera incertidumbre sobre cuándo serán incorporadas al esquema de concesiones y cómo se financiarán las obras que requieren corredores clave para la producción, la minería y el desarrollo económico de la provincia.