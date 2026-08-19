El Gobierno nacional dará este jueves un nuevo paso en su programa de privatizaciones con el lanzamiento del llamado a licitación del Belgrano Cargas y Logística. El proceso contemplará la concesión por 50 años de la infraestructura ferroviaria correspondiente a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La medida será publicada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial y abrirá formalmente la convocatoria para las empresas interesadas. De acuerdo con el cronograma previsto, los oferentes tendrán plazo hasta mediados de noviembre para presentar sus propuestas, mientras que la adjudicación se concretaría durante 2027.

El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla que los futuros concesionarios administren las vías y la infraestructura de los tres corredores ferroviarios. Además de la explotación, deberán encargarse de tareas vinculadas con el mantenimiento y la modernización de la red durante el período establecido.

Una de las particularidades del pliego será la posibilidad de que los interesados incorporen a sus ofertas la adquisición de material rodante, como locomotoras y vagones. Sin embargo, esta alternativa no será obligatoria: cada oferente podrá decidir si incluye o no esos activos dentro de su propuesta.

Inversiones ferroviarias podrán ingresar al RIGI

En la antesala de la licitación, el Gobierno modificó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incorporar determinados proyectos de infraestructura ferroviaria. La decisión permitirá que las futuras inversiones puedan acceder a los beneficios contemplados dentro del régimen siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La normativa contempla obras nuevas, pero también la renovación, sustitución, transformación y desarrollo de infraestructura ferroviaria existente. En este último caso, las compañías deberán demostrar técnicamente que las inversiones producen un aumento verificable en la capacidad de transporte.

El proceso también incluirá una restricción para empresas controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros, una condición similar a la aplicada en otras licitaciones impulsadas por el Ejecutivo.

La privatización de Belgrano Cargas forma parte del programa impulsado por la administración de Javier Milei y había sido contemplada dentro de la Ley Bases. Con la publicación del llamado, el Gobierno avanzará finalmente hacia la definición de los privados que tendrán a su cargo corredores estratégicos para el transporte de granos, minerales y otros productos destinados al mercado interno y la exportación.