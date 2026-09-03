El Gobierno nacional oficializó este miércoles las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, uno de los tribunales más importantes de Comodoro Py.

Los magistrados prestarán juramento este jueves 3 de septiembre, a las 12, en la sala AMIA. La ceremonia estará encabezada por Eduardo Farah, vicepresidente del tribunal a cargo de la presidencia, y luego ambos comenzarán formalmente sus funciones.

Las designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante los decretos 847/2026 y 848/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos ya habían recibido el acuerdo del Senado el pasado 27 de agosto. Bertuzzi consiguió 44 votos a favor y 23 en contra, mientras que Yadarola obtuvo 66 votos afirmativos.

A partir de las nuevas designaciones, ambos compartirán la Sala I con Mariano Llorens. Se trata de un tribunal estratégico debido a que por allí pasan apelaciones vinculadas con algunas de las causas judiciales de mayor impacto político.

Quiénes son Bertuzzi y Yadarola

Bertuzzi ya se desempeñaba en la Cámara Federal de manera provisoria desde 2018, cuando fue trasladado desde un tribunal oral durante la presidencia de Mauricio Macri.

Posteriormente, la Corte Suprema revisó el mecanismo utilizado para esos traslados y determinó que los magistrados podían permanecer transitoriamente en sus puestos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante concurso. Bertuzzi se presentó al proceso para quedarse definitivamente con el cargo.

Yadarola, por su parte, llega desde el fuero Penal Económico. Ingresó al Poder Judicial en 1997 y desde 2015 está al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2.

Entre los expedientes en los que intervino se encuentra la denominada causa de la valija de Guido Antonini Wilson.

Su llegada a la Cámara Federal también implica la salida de Leopoldo Bruglia, quien no participó del concurso y deberá regresar a su cargo anterior en el Tribunal Oral Federal 4.

Las causas que pasarán por la Cámara

Con la incorporación de los dos magistrados, la Sala I quedará nuevamente completa y en condiciones de resolver apelaciones correspondientes a diferentes expedientes de alto impacto.

Entre ellos se encuentra la investigación por la criptomoneda $LIBRA. Una de las primeras decisiones que deberá tomar el tribunal estará vinculada con la resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi de apartar como querellantes a inversores que denunciaron haber sido estafados.

Además, en otra Sala de la Cámara se tramita la causa ANDIS, en la que se investigan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos. Bertuzzi y Yadarola podrían intervenir en ese expediente en caso de ser convocados.

Con las juras previstas para este jueves, el Gobierno continúa avanzando en la cobertura de vacantes dentro de la Justicia federal.