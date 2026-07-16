El Gobierno nacional comenzó este jueves las gestiones formales para organizar el recibimiento de la Selección argentina tras su participación en el Mundial 2026, más allá del resultado de la final que disputará este domingo frente a España.

Luego de la histórica clasificación ante Inglaterra, el presidente Javier Milei volvió a plantear la posibilidad de que el plantel sea recibido en la Casa Rosada para celebrar junto a una multitud.

El mandatario aseguró que la prioridad será respetar la decisión de los futbolistas sobre la manera en que quieran festejar y garantizó que el Estado preparará los dispositivos necesarios para que el evento se desarrolle con seguridad.

"Claramente que acá el punto es el modo en que los jugadores quieran festejar, respetarles el modo en que quieran festejar, y nosotros vamos a armar todos los dispositivos como para que ellos puedan festejar tranquilos y que sea una fiesta total, sin manchas", expresó Milei.

Además, señaló que la sede presidencial estará disponible si el equipo decide utilizarla.

"Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores".

Primeras reuniones con la AFA

La iniciativa comenzó a analizarse desde la semana pasada, luego del triunfo de Argentina ante Suiza, cuando el Ministerio de Seguridad empezó a evaluar distintos escenarios ante una eventual llegada del equipo al país.

Tras la clasificación a la final, el Ejecutivo avanzó con las primeras reuniones para definir un operativo que garantice el traslado y el reconocimiento público a la Albiceleste.

En ese marco, hubo contactos con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que actualmente organiza la agenda del plantel.

"Ya comienzan hoy las primeras reuniones, la idea es tener ya todo listo y que después decidan los jugadores si quieren venir a la Casa Rosada. Caso contrario, nos acomodaremos a lo que ellos quieran y lo organizamos", señalaron desde el Gobierno.

Seguridad analiza distintas alternativas

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó el impacto que tiene la Selección en la sociedad y aseguró que esperan conocer la decisión de los jugadores.

"Es un ejemplo de Argentina, es todo lo que está bien. Estamos esperando la decisión de los jugadores respecto de lo que quieran hacer".

Consultado sobre la posibilidad de repetir un recorrido en micro como ocurrió en otros festejos deportivos, Santilli afirmó que es una alternativa posible.

Sin embargo, desde el área de Seguridad consideran que esa opción presenta mayores riesgos por la cantidad de personas que podría convocar.

Según explicaron especialistas del Gobierno, una eventual llegada del plantel podría requerir un operativo especial con traslado en helicóptero, amplios perímetros de seguridad y medidas preventivas para evitar incidentes.

El festejo dependerá del plantel

Más allá de las propuestas oficiales, la decisión final quedará en manos de los jugadores y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.