El Gobierno nacional anunció la implementación de un nuevo suplemento salarial destinado al personal de las Fuerzas Armadas que posea formación académica superior. La medida contempla adicionales que van del 10% al 25% sobre el haber mensual, según el nivel de estudios alcanzado, y comenzará a abonarse a partir del 1 de julio.

La decisión fue formalizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y tiene como objetivo reconocer la capacitación académica del personal militar, además de incentivar la formación profesional dentro de las distintas fuerzas. El beneficio alcanzará tanto a efectivos en actividad como a retirados y pensionados.

De acuerdo con el esquema establecido, quienes posean títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado percibirán un adicional equivalente al 25% de su haber mensual. En tanto, los militares con títulos universitarios de grado accederán a un suplemento del 20%, mientras que quienes acrediten tecnicaturas o estudios equivalentes recibirán un 15%.

El decreto establece además que, en el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior, solo serán reconocidos aquellos que hayan sido autorizados o avalados por la fuerza correspondiente y cuenten con la documentación y apostilla requerida.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca revertir la pérdida de profesionales especializados dentro de las Fuerzas Armadas y mejorar las condiciones de permanencia de personal capacitado en áreas estratégicas como ingeniería, informática, medicina, logística, ciberseguridad y derecho internacional.

Según los fundamentos oficiales, la falta de incentivos económicos para quienes alcanzan mayores niveles de formación académica ha dificultado la retención de recursos humanos especializados. Por ello, el Gobierno considera que el reconocimiento salarial constituye una herramienta clave para fortalecer la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.