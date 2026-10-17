El Gobierno nacional recibió con optimismo las declaraciones del cirujano que operó al papa León XIV, quien aseguró que no existen impedimentos médicos para que el pontífice viaje a la Argentina durante noviembre. Sin embargo, desde la Casa Rosada pidieron prudencia y aclararon que todavía no recibieron una comunicación oficial del Vaticano que ratifique definitivamente la gira por América Latina, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre.

La noticia se conoció este sábado 17 de octubre, pocas horas después de que el Sumo Pontífice recibiera el alta médica tras permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue intervenido por un tumor maligno en el pulmón derecho.

"Es muy importante que lo haya dicho", expresó una fuente cercana al presidente Javier Milei al referirse a las declaraciones del médico Stefano Margaritora, quien estuvo a cargo de la operación.

No obstante, desde Presidencia aclararon que todavía falta una confirmación formal de la Santa Sede. "Al fin y al cabo, es un comentario en un medio, por ahora no hay ninguna información oficial", señalaron.

El Gobierno continúa preparando la visita del Papa

A pesar de la incertidumbre generada por el estado de salud de León XIV, el Ejecutivo nacional mantuvo durante los últimos días las reuniones de coordinación para organizar su eventual llegada al país.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra a cargo de la planificación general de la visita, mientras que distintas áreas gubernamentales avanzan con los preparativos de seguridad, transporte y comunicación.

En ese contexto, funcionarios nacionales mantuvieron encuentros con representantes de Vatican Media y Eurovision para coordinar las transmisiones oficiales de las actividades que realizaría el pontífice.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, continuó supervisando los operativos previstos para los lugares que integran el recorrido papal.

Además, el Gobierno puso en funcionamiento una unidad especial, integrada por representantes de distintas áreas, dedicada exclusivamente a la organización de la visita.

Desde Casa Rosada aseguraron que las reuniones con autoridades provinciales y representantes de la Iglesia argentina continúan desarrollándose con normalidad, pese a que la realización del viaje todavía depende de la evolución médica del pontífice.

Qué dijo el médico sobre la recuperación de León XIV

Stefano Margaritora, cirujano responsable de la intervención realizada el martes 13 de octubre, aseguró que la recuperación del Papa avanza favorablemente y que podría alcanzar una recuperación física completa en aproximadamente diez días.

El especialista explicó que los análisis médicos realizados antes del alta hospitalaria mostraron resultados satisfactorios y que la evolución pulmonar se encuentra dentro de los parámetros esperados.

"En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar", afirmó.

Las declaraciones representaron una señal alentadora después de que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, advirtiera que la gira sería extensa y exigente para el pontífice, recientemente operado.

Cuándo está previsto que el Papa visite Argentina

El itinerario original contempla que León XIV inicie su recorrido latinoamericano en Uruguay, donde permanecería entre el 6 y el 8 de noviembre.

Posteriormente, viajaría a la Argentina, con actividades previstas hasta el miércoles 11, antes de continuar su gira por Perú.

La agenda contempla numerosos desplazamientos, encuentros religiosos y actividades públicas, por lo que su realización dependerá de las recomendaciones médicas y de las decisiones finales del Vaticano.

Por el momento, no se anunció ninguna cancelación ni postergación oficial.

Mientras tanto, León XIV regresó este sábado a la Santa Sede y tiene previsto retomar sus apariciones públicas con el rezo del Ángelus este domingo 18 de octubre.

De esta manera, el Gobierno argentino mantiene los preparativos de la visita, aunque la confirmación definitiva continúa en manos del Vaticano.