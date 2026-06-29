El Gobierno de San Juan se propuso dejar atrás el expediente en papel antes de que finalice la gestión de Marcelo Orrego. Para cumplir ese objetivo, el Ejecutivo prepara una licitación de gran escala que permitirá implementar un sistema de expediente digital para la administración pública provincial y dejarlo funcionando para fines de 2027.

Así lo confirmó el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, quien explicó que la iniciativa fue impulsada por el propio gobernador y que la Secretaría de Modernización, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, ya trabaja en la elaboración del pliego licitatorio.

"No es un expediente digital de una repartición, sino de todo el Gobierno provincial. Es una tarea enorme, porque hay que sistematizar toda la gestión", explicó Ferrari.

Según detalló, el proyecto abarcará la administración centralizada y algunos organismos autárquicos, como el IPV y los hospitales públicos. En una primera etapa quedarán afuera las sociedades del Estado, como Obras Sanitarias Sociedad del Estado y EPSE. En tanto, los municipios mantienen autonomía para desarrollar sus propios sistemas administrativos, por lo que no están alcanzados por esta iniciativa provincial.

Ferrari aseguró que la Provincia analiza experiencias implementadas en otros distritos para evitar errores durante la puesta en marcha. "Es decisión del gobernador hacerlo en forma urgente", afirmó, aunque aclaró que primero deberá completarse una licitación compleja debido a la magnitud del proyecto.

La futura contratación incluirá la plataforma informática, la adquisición de equipamiento, servidores, infraestructura tecnológica, sistemas de ciberseguridad y la capacitación integral del personal administrativo.

Qué cambiará

Uno de los principales cambios será la eliminación del traslado físico de expedientes entre oficinas, lo que permitirá reducir tiempos administrativos y agilizar la resolución de los trámites.

Además, el Ejecutivo busca que los ciudadanos puedan seguir en tiempo real el estado de sus expedientes mediante una ampliación del sistema CIDI, incorporando también a personas jurídicas. Como complemento, se estudia instalar tótems en distintos puntos de la provincia para que quienes no cuenten con dispositivos electrónicos puedan consultar sus gestiones sin necesidad de trasladarse al Centro Cívico.

La digitalización también implicará una transformación en la forma de trabajo dentro del Estado. "Se cambia radicalmente la forma de trabajo. Antes se revisaba el expediente de atrás para adelante; ahora estará todo en una pantalla", sostuvo Ferrari.

El funcionario indicó que la capacitación será parte del contrato que resulte adjudicado y que también se trabaja para vincular el futuro sistema provincial con el Poder Judicial, que ya opera con expedientes completamente informatizados.

El cronograma todavía no tiene fechas definidas, pero el objetivo político ya está fijado. "Es decisión política del señor Gobernador concluirlo antes de que termine esta gestión", remarcó Ferrari. Para ello, el Gobierno deberá completar la licitación, adquirir el equipamiento tecnológico, capacitar al personal y poner en funcionamiento el sistema en toda la administración provincial.

"No podemos fallar en la aplicación del sistema porque sería un fracaso y podría ser peor el remedio que la enfermedad", concluyó el asesor letrado.