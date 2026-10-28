En medio de la creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei ratificó su intención de mantener las relaciones comerciales con el país vecino. Desde el Ejecutivo aseguraron que las diferencias políticas con Luiz Inácio Lula da Silva no modificarán el intercambio económico entre ambas naciones, que mantienen un vínculo estratégico para distintos sectores productivos.

El secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, fue el encargado de transmitir la postura oficial durante su participación en la AmCham Trade & Investment Conference. Allí destacó la importancia de Brasil como principal socio comercial de Argentina y aseguró que el Gobierno continuará trabajando para sostener las exportaciones y las inversiones.

"Creo que las relaciones comerciales van a seguir como siguieron durante estos tres años", expresó el funcionario, quien remarcó que ambos países mantienen economías complementarias en sectores estratégicos.

En ese sentido, explicó que Brasil representa uno de los principales destinos de las camionetas fabricadas en Argentina y que existe una demanda creciente de productos energéticos y derivados industriales. Entre ellos mencionó el gas natural y la urea, dos recursos que podrían fortalecer el intercambio bilateral durante los próximos años.

Pese a la intención de sostener el comercio, Lavigne reconoció que todavía existen cuestiones pendientes de resolución, principalmente relacionadas con protocolos y procedimientos fronterizos que deben ser acordados entre ambos gobiernos.

"Vamos a seguir trabajando las relaciones Estado a Estado, como dos países hacen", sostuvo, en una señal de continuidad del vínculo económico más allá de las diferencias entre sus presidentes.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política luego de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, abandonara Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva. El dirigente brasileño viajó hacia Estados Unidos después de pasar por territorio argentino, situación que generó cuestionamientos sobre las circunstancias de su salida y el posible conocimiento de las autoridades nacionales.

A pesar de este escenario, el Gobierno argentino busca evitar que la controversia política afecte las relaciones económicas con su principal socio del Mercosur.

De acuerdo con los datos del Indec correspondientes a septiembre de 2026, las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron los 1.206 millones de dólares, equivalentes al 12% de las ventas externas totales del país. El mercado brasileño resulta especialmente importante para la industria automotriz, los alimentos y los productos químicos y petroquímicos.

Por otra parte, Lavigne señaló que el Gobierno trabaja para ampliar las oportunidades comerciales con otros mercados. Entre los objetivos mencionó las negociaciones con Japón, Vietnam y Corea, además del interés por incorporarse a la Alianza Transpacífico.

También destacó la intención de avanzar con el acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque aclaró que su implementación dependerá de los tiempos legislativos.

Finalmente, el funcionario se refirió a las perspectivas económicas para 2027 y consideró que existen condiciones para una mejora de la actividad productiva. Según sostuvo, la recuperación de algunos sectores y el crecimiento de las exportaciones serán fundamentales para consolidar el modelo económico que impulsa la administración de Milei.