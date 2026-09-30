El Gobierno recibió este martes una nueva tanda de seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon destinados a la Fuerza Aérea Argentina. Las aeronaves aterrizaron en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, y elevaron a 12 el total de unidades incorporadas hasta el momento.

Los cazas forman parte de una compra de 24 unidades realizada a Dinamarca por US$300 millones y coordinada con Estados Unidos. La docena restante está prevista para arribar al país entre 2027 y 2028.

Los seis aviones cruzaron el Atlántico con escalas técnicas en Zaragoza, las Islas Canarias y Natal, en Brasil, antes de llegar a territorio argentino.

Defensa destacó el valor estratégico de los F-16

El ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezó la recepción junto a autoridades de las Fuerzas Armadas y al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Presti sostuvo que los nuevos aviones representan una capacidad “estratégica para la defensa” y remarcó su importancia para un territorio de las dimensiones de la Argentina. También vinculó la incorporación con la necesidad de proteger recursos energéticos, infraestructura crítica, el espacio aéreo y los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida.

El programa fue denominado Peace Condor y tiene como objetivo recuperar la capacidad de interceptación supersónica de la Fuerza Aérea. En paralelo, continúan la capacitación y el adiestramiento de pilotos y técnicos encargados de operar las nuevas aeronaves.

Argentina ya recibió la mitad de los aviones

La primera tanda de seis F-16 había arribado en diciembre de 2025 y los primeros vuelos operativos comenzaron en Río Cuarto durante marzo de este año.

Con la llegada de este nuevo grupo, el país ya cuenta con 12 de los 24 cazas adquiridos. El jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, señaló que la incorporación forma parte de un proceso de largo plazo para modernizar las capacidades militares.

El plan de reequipamiento incluye además la compra de helicópteros UH-60L Black Hawk, vehículos blindados Stryker y aviones de patrulla marítima P-3C Orion. El proyecto de Presupuesto 2027 también contempla autorización de endeudamiento para incorporar submarinos y fragatas.