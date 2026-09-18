El Gobierno nacional anunció una reestructuración del esquema de seguridad de la Quinta de Olivos y dispuso que la Casa Militar asuma la responsabilidad integral de la custodia de la residencia presidencial y de los lugares transitorios donde se aloje el presidente Javier Milei junto a su familia.

La medida, comunicada este jueves por la Casa Rosada, apunta según la explicación oficial a “fortalecer la seguridad” y facilitar los procesos administrativos internos. El traspaso de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Desde el Ejecutivo atribuyeron la decisión a dos factores principales: lo que definieron como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según la argumentación oficial, la llegada del pontífice implicará el movimiento de personal externo para la realización de obras y la prestación de servicios vinculados con el acondicionamiento necesario para la visita.

La reorganización también contempla la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una separación de las funciones de seguridad, administración y control. El Gobierno sostuvo que este esquema permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de trabajadores que permanecen habitualmente en el predio.

Qué función tendrá la Casa Militar

La Casa Militar es el organismo encargado de coordinar la seguridad presidencial y actualmente se encuentra conducida por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Con el nuevo esquema tendrá un rol ampliado sobre el funcionamiento vinculado con la seguridad de Olivos.

Las tareas de custodia presidencial no se limitan a la quinta. El esquema también contempla la seguridad de la Casa Rosada y de los lugares donde se encuentre el Presidente, tanto dentro como fuera del país.

Distintos medios informaron además sobre desplazamientos, despidos y reubicaciones de personal civil de la residencia. Las cifras difundidas varían según la fuente: Infobae informó que se hablaba de alrededor de 20 despidos y otras reasignaciones, mientras que representantes sindicales denunciaron una cifra menor. El Gobierno no detalló oficialmente una nómina completa de trabajadores afectados.

La visita de León XIV

La visita del Papa ya motivó además la conformación de un dispositivo especial de seguridad. El Ministerio de Seguridad Nacional creó un comando específico para coordinar operativos durante las actividades de León XIV en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Luján y Claypole.

Ese esquema prevé protección de autoridades y delegaciones, control de puntos estratégicos, corredores viales y lugares de concentración masiva, además de coordinación con el dispositivo de seguridad de la Santa Sede.

Con este nuevo cambio, la Casa Militar concentrará progresivamente la seguridad de la residencia presidencial mientras avanza la preparación para la llegada del pontífice.