El Gobierno nacional renovó la cúpula del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del organismo. La funcionaria estará acompañada por Elizabeth Ana Osterberg, quien asumió como subdirectora ejecutiva, en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, respectivamente.

El recambio fue anunciado por el Ministerio de Salud de la Nación y quedó formalizado mediante el Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial. Leguízamo y Zamparolo habían asumido sus cargos el 21 de diciembre de 2023 y dejaron la conducción después de casi tres años de gestión.

Según informó la cartera sanitaria, la decisión responde a "una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país".

Pérez es abogada y escribana y cuenta con antecedentes dentro de la estructura del PAMI. Se desempeñó como directora de la Unidad de Gestión Local VIII, con sede en San Martín, donde estuvo a cargo de la gestión territorial de esa dependencia.

Además, durante la primera semana de septiembre de 2026 había asumido como coordinadora ejecutiva del organismo, en reemplazo de Juan Cruz Montero. Desde el Ministerio de Salud señalaron que su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y avanzar en una gestión enfocada en resultados para los afiliados.

Una salida en medio de diferencias internas

El desplazamiento de las autoridades se produjo luego de meses de tensiones dentro del organismo. En septiembre, Leguízamo y Zamparolo mantuvieron una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la que manifestaron su malestar por la intervención de funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones clave del PAMI.

Las diferencias se acumularon durante los últimos meses y, finalmente, derivaron en la decisión política de renovar la conducción, impulsada desde la Casa Rosada.

Leguízamo había llegado a la dirección ejecutiva después de desempeñarse en distintas áreas técnicas del organismo. Zamparolo, por su parte, provenía de la conducción de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA).

Desde el Ministerio de Salud agradecieron a ambos funcionarios "por su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo".

Deudas y reclamos de los prestadores

El cambio de autoridades se da en un escenario complejo para la obra social de jubilados y pensionados, que cuenta con casi seis millones de afiliados en todo el país.

Durante 2026, el PAMI registró demoras en las transferencias del Tesoro nacional que derivaron en deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores de salud. A esto se sumaron reclamos de profesionales médicos por honorarios atrasados y aranceles considerados insuficientes.

La situación provocó interrupciones y dificultades en la atención de afiliados en distintas regiones del país, en medio de las demandas de los prestadores para regularizar los pagos.

En este contexto, la nueva conducción tendrá entre sus principales objetivos mejorar la eficiencia administrativa, simplificar procesos, fortalecer los mecanismos de control y optimizar los servicios que brinda el organismo.