El Gobierno nacional advirtió que aplicará sanciones a los trabajadores y al gremio que llevan adelante una huelga por tiempo indeterminado y que mantiene paralizado gran parte del movimiento en los puertos argentinos.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Ejecutivo avanzará con medidas contra los trabajadores que participan de la protesta, iniciada esta semana por prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo al Decreto 690/2026.

“Seguramente habrá sanciones, sí”, afirmó Ravier al ser consultado sobre las consecuencias de la medida de fuerza. El funcionario reconoció que el conflicto genera costos, aunque señaló que todavía no cuenta con una estimación del impacto económico.

Desde las primeras horas del lunes, no se registraron operaciones en los puertos y un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permaneció detenido frente al muelle, sin autorización para ingresar.

El reclamo contra el decreto de Milei

La huelga fue convocada en rechazo al decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que impulsa una desregulación del servicio de practicaje y pilotaje.

Los trabajadores resolvieron no asistir a embarcaciones que deban ingresar, salir o navegar por los puertos y las vías navegables del país, provocando un freno en la actividad vinculada al comercio exterior.

Ravier defendió la medida del Gobierno y aseguró que el objetivo es reducir los costos logísticos mediante una mayor competencia.

“Lo que estamos haciendo es abrir la competencia, permitir que, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores eventualmente con precios más competitivos”, sostuvo.

Según el funcionario, una reducción de los costos vinculados al traslado de mercaderías podría repercutir posteriormente en los precios que pagan empresas y consumidores.

El Gobierno considera esencial el servicio

El vocero también señaló que la desregulación forma parte de un proyecto más amplio que el Gobierno analiza enviar al Congreso, aunque aclaró que el Ejecutivo decidió avanzar de manera inmediata con el decreto para implementar algunos de esos cambios.

Ravier sostuvo además que quienes actualmente trabajan en el sector reaccionan frente a la posibilidad de que ingresen nuevos competidores al mercado.

En ese sentido, cuestionó la huelga y remarcó que, para el Gobierno, el practicaje y pilotaje constituyen un servicio esencial, por lo que los trabajadores tendrían la obligación de garantizar su funcionamiento.

“Estas empresas, estas personas tienen la obligación de sostener el servicio esencial”, afirmó el funcionario, quien comparó la situación con la discusión generada por la aplicación de esa categoría al sector educativo.