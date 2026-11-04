El Gobierno y los gremios docentes vuelven a negociar este miércoles

Este miércoles 4 de noviembre, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes retomarán la negociación paritaria con el objetivo de alcanzar un acuerdo salarial para el cierre de 2026. El encuentro se realizará a las 17.00 horas en el Centro Cívico, luego del cuarto intermedio dispuesto el lunes, y tendrá como punto central la respuesta de UDAP, UDA y AMET a la última propuesta oficial.

El panorama es complejo. El Ejecutivo ofreció un incremento del 1,5% en noviembre y otro 1,5% en diciembre, ambos aplicados sobre el valor índice del mes anterior. Sin embargo, los sindicatos consideran que los porcentajes son insuficientes frente a la inflación y anticiparon que podrían rechazar el ofrecimiento. La postura deberá confirmarse formalmente durante la reunión.

La propuesta llegó después de que los representantes gremiales rechazaran un primer planteo que contemplaba una suba del 3% en diciembre, calculada sobre octubre. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno presentó una alternativa que distribuye los incrementos en los dos últimos meses del año.

Los reclamos que llevarán los sindicatos

Además de discutir los porcentajes de actualización, los gremios buscan incorporar otros componentes a la negociación. Entre los pedidos se encuentran la actualización del ítem Conectividad, la revisión de los códigos E60 y E66 y una modificación de la escala de antigüedad, que actualmente reconoce hasta 34 años de servicio.

También reclaman que las sumas que se incorporen al salario sean remunerativas y bonificables, garantizar el financiamiento de la Educación Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional y recibir información sobre el avance de 11 puntos que quedaron pendientes de la paritaria anterior.

Desde UDA, su secretaria general, Karina Navarro, adelantó que el sindicato insistirá especialmente en tres condiciones para avanzar hacia un acuerdo: recuperar la actualización salarial vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), elevar el ítem Conectividad al 100% e incorporar enero de 2027 en la negociación.

Sobre el primer planteo, Navarro explicó que buscan que la inflación de octubre se aplique sobre los salarios de noviembre, tal como sucedía en acuerdos anteriores. "El valor de la inflación que dé del mes de octubre, aplicarlo para el salario de noviembre", señaló.

La dirigente también advirtió que dejar enero fuera del acuerdo genera un desfasaje hasta la siguiente negociación, que habitualmente se retoma en febrero. "Siempre queda enero colgado, y ahí es donde está el desfasaje", sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de alcanzar un entendimiento, Navarro consideró que atender esos reclamos permitiría avanzar, aunque aclaró que dependerá de la respuesta del Ejecutivo. Antes del encuentro, UDA tiene previsto reunirse con sus delegados para definir su postura.

Una negociación clave para el cierre del año

De la mesa paritaria participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; y los representantes de UDAP, UDA y AMET.

La reunión de este miércoles será determinante para conocer si el Gobierno presenta una nueva propuesta que permita acercar posiciones o si la negociación salarial continuará abierta. Por el momento, las diferencias entre el porcentaje ofrecido y los reclamos sindicales mantienen en duda la posibilidad de cerrar un acuerdo antes de finalizar el año.