Boca Juniors consiguió una consagración agónica en la Tabla Anual 2026 gracias a un gol de Enner Valencia en el último minuto del encuentro frente a Defensa y Justicia. El delantero ecuatoriano aprovechó un error del arquero Matías Borgogno y convirtió el 1-0 a los 50 minutos del segundo tiempo, cuando se disputaba el quinto de los seis minutos adicionados.

La jugada ocurrió en la Bombonera, cuando el Xeneize no encontraba la manera de quebrar la igualdad y el título parecía escaparse. Valencia apareció para aprovechar el arco vacío y desatar el festejo de los hinchas.

El error que cambió la definición

La acción decisiva llegó tras una equivocación del arquero de Defensa y Justicia, que dejó la pelota a disposición del atacante ecuatoriano. Valencia no desaprovechó la oportunidad y empujó el balón para establecer el resultado definitivo.

El gol tuvo un valor determinante porque le permitió a Boca quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual. Rosario Central también ganó su partido, pero el triunfo del Xeneize le aseguró la consagración.

La palabra del héroe de Boca

Después del encuentro, Valencia destacó la dificultad del compromiso y valoró la confianza que recibió para incorporarse al plantel. También recordó especialmente a Juan Román Riquelme, presidente del club, quien impulsó su llegada.

"Estoy agradecido con él, por haber confiado en mí y traerme al club más grande de América Latina", expresó el delantero. Además, reconoció que el tanto conseguido ante Defensa y Justicia estará entre los más importantes de su carrera.