El gol de Sidny López Cabral a Argentina fue elegido el mejor del Mundial

La FIFA anunció que el premio al Gol Hyundai del Mundial 2026, reconocimiento al mejor tanto del certamen, quedó en manos de Sidny López Cabral, delantero de Cabo Verde, por la espectacular conquista que convirtió frente a la Selección argentina en los dieciseisavos de final.

La elección fue realizada mediante la votación de los fanáticos en el sitio oficial de la FIFA. El gol del atacante caboverdiano superó a otras grandes definiciones del torneo, entre ellas las de Kylian Mbappé ante Senegal, Lionel Messi frente a Argelia, Julián Álvarez contra Suiza y Ferran Torres, precisamente ante Argentina.

La jugada premiada se produjo en uno de los encuentros más vibrantes del campeonato. López Cabral dejó en el camino a Alexis Mac Allister y sacó un remate con efecto que se clavó en el ángulo defendido por Emiliano "Dibu" Martínez, estableciendo el 2-2 parcial y despertando la ovación de los espectadores.

Pese a ese golazo, la Selección argentina logró reaccionar y terminó imponiéndose por 3-2 en el tiempo suplementario, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial.

El premio confirmó el impacto que tuvo aquella definición, considerada por los aficionados como la mejor de toda la Copa del Mundo. En la votación final, el gol de López Cabral finalizó por delante de las conquistas de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, quienes completaron el podio.

Con este reconocimiento, la FIFA volvió a destacar una de las jugadas más recordadas del Mundial 2026, en un partido que, más allá de la clasificación argentina, dejó una obra de arte futbolística que terminó conquistando al público de todo el mundo.