El “Gordo” Dan acusó al dueño de Blender de lavar dinero y apuntó contra Adorni

El influencer libertario Daniel Parisini, conocido públicamente como el “Gordo” Dan, protagonizó una nueva polémica al acusar al empresario misionero Augusto Marini, vinculado a los canales de streaming Blender y Carajo, de realizar presuntas maniobras de lavado de dinero. Además, incluyó al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni entre las “manzanas podridas” que, según afirmó, perjudican al espacio político con el que se identifica.

Las declaraciones fueron realizadas durante una emisión de La Misa, el programa que conduce en Carajo, en medio del conflicto que atraviesa Blender tras las denuncias por despidos masivos formuladas por integrantes del ciclo Hay Algo Ahí, encabezado por Tomás Rebord.

Al explicar por qué decidió referirse al tema, Parisini sostuvo que prefería hacerlo antes de que trascendiera por otros canales. "Tengo que hablar del tema porque si no sale antes por otro lado y se arma quilombo. Ya saben lo que pasó con Blender y, por más que Rebord me parezca un mogólico, en esta tengo que ponerme del lado de la libertad", afirmó.

Las acusaciones contra Augusto Marini

Durante su intervención, el influencer formuló graves acusaciones contra Marini, propietario de Blender y accionista de Carajo.

"Marini, el dueño de Blender y gran parte de Carajo, viene lavando guita sucia que hace con unos tongos en Misiones, usando su empresa Kale Group para hacer el testaferro de Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua. Ahí viene haciendo negocios con el sector de la salud y comprando empresas que después mágicamente ganan licitaciones para llevársela nuestra", expresó.

Hasta el momento, las acusaciones realizadas por Parisini constituyen declaraciones públicas y no fueron acompañadas por la presentación de pruebas ni por resoluciones judiciales que respalden esos dichos.

El conflicto en Blender

Las declaraciones del "Gordo" Dan se produjeron luego de que trabajadores del programa Hay Algo Ahí denunciaran el despido de gran parte del equipo de producción. Según sostuvieron Tomás Rebord y otros integrantes del ciclo, las desvinculaciones ocurrieron tras reclamos relacionados con salarios y condiciones laborales.

En ese contexto, Parisini aseguró que los hechos perjudican al espacio libertario y afirmó que busca modificar la composición accionaria de Carajo.

"Yo creo que estos personajes dañan la causa y es por eso que ya estoy en negociaciones para comprar el resto del canal y cortar lazos con este negro, que es lo peor de la casta", manifestó.

Críticas a Adorni

Sobre el cierre de su descargo, el conductor extendió sus cuestionamientos a distintos dirigentes y referentes, entre ellos el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

"A las manzanas podridas hay que tirarlas bien lejos, así lo hicimos con Espert, con Germán Kiczka, con Alberto Montes, con Demian Reidel, con Diego Spagnuolo, con Adorni y espérense que todavía quedan varios más", concluyó.

Las declaraciones profundizan la crisis interna que atraviesan algunos sectores vinculados al oficialismo y se suman a la controversia generada por el conflicto laboral en Blender, que mantiene paralizada gran parte de su programación habitual.