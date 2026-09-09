El retiro definitivo de Lionel Messi de la Selección argentina generó un profundo impacto emocional entre todos los fanáticos del deporte. En medio de este enorme revuelo mundial, la entidad madre del fútbol nacional planea realizar una invitación formal e indeclinable. El principal objetivo es que el jugador esté presente en los próximos encuentros organizados para la fecha FIFA.

La firme idea de la Asociación del Fútbol Argentino es organizar un merecido reconocimiento ante su gente en el país. A falta de una confirmación oficial, estos partidos amistosos preparatorios podrían disputarse frente a los seleccionados africanos de Burkina Faso y Benín. Los escenarios elegidos por la dirigencia serían el renovado estadio Monumental y el recinto Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Desde la organización deportiva informaron a la prensa que la única intención es que el ídolo rosarino pise el campo de juego. No resulta relevante si decide presentarse vestido con indumentaria oficial de jugador o simplemente asiste con ropa de civil. Lo fundamental es que pueda recibir el merecido aplauso y la ovación cerrada de todo el público argentino que asista.

La carta de despedida y los motivos

El pasado 21 de agosto, el histórico capitán albiceleste anunció públicamente su alejamiento a través de un sentido mensaje virtual. Esa profunda carta había sido escrita originalmente el 21 de julio, apenas dos días después de la gran final del Mundial 2026. El experimentado futbolista estuvo procesando esta determinante elección personal en absoluta reserva durante un poco más de un mes.

La reciente muerte de su padre representó una noticia completamente devastadora que lo afectó muchísimo a nivel anímico y familiar. Este triste acontecimiento personal incidió de manera directa e irreversible en su determinación final de abandonar el conjunto nacional. En su extensa publicación, el atacante reconoció que luego de esa dolorosa pérdida quedó mucho más convencido de dar un paso al costado.

Más allá de lo amarga que resultó la noticia para el ámbito deportivo, los hinchas locales le demostraron su cariño incondicional. En cada uno de los miles de comentarios virtuales se evidenció un inmenso agradecimiento por los títulos obtenidos. Se dio además una particularidad muy llamativa, ya que no hubo demasiada insistencia para que revierta su firme determinación.

Expectativa en las tribunas y entradas

La probable presencia del talentoso delantero en los estadios nacionales desató una verdadera locura comercial en el ambiente futbolístico. Las autoridades operativas proyectan sin dudar que el 100% de las localidades habilitadas se agotarán en un tiempo récord. Los aficionados de todo el territorio quieren aprovechar esta oportunidad única e irrepetible de agradecerle en persona tantas alegrías.

Aunque todavía no existe información oficial sobre la venta de boletos, el mercado ya especula con un ingreso económico millonario. Trascendió extraoficialmente que los tickets para presenciar ambos compromisos podrían partir desde una base superior a los $25000 por persona. Este esperado homenaje promete convertirse en una auténtica fiesta popular que quedará grabada en la historia grande del deporte argentino.