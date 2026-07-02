El Automóvil Club Argentino (ACA) presentó oficialmente el XXIII Gran Premio Argentino Histórico (GPAH), la competencia de regularidad más importante del país, que este año volverá a recorrer cinco provincias argentinas y tendrá a San Juan como una de las plazas centrales del recorrido.

Hubo autoridades del Automóvil Club Argentino, Cáritas y del Gobierno nacional en el acto de presentación.

El lanzamiento se realizó en la sede central del ACA, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue encabezado por el vicepresidente segundo de la institución y presidente del comité organizador, Jorge Revello. Del acto participaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero; autoridades deportivas, representantes de empresas auspiciantes y miembros de Cáritas Argentina.

Durante la presentación se confirmó el itinerario de la edición 2026, que partirá desde la Ciudad de Buenos Aires y atravesará las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan, antes de regresar a Córdoba. Las etapas serán: Ciudad de Buenos Aires-Luján, Luján-Alta Gracia, Alta Gracia-Catamarca, Catamarca-San Juan y San Juan-Córdoba.

Como es tradición, la largada protocolar se realizará desde la sede del ACA, mientras que los vehículos estarán en exhibición para el público en el parque cerrado ubicado sobre Mariscal Castilla, entre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta.

Uno de los anuncios destacados fue la continuidad de la categoría "Contemporáneos", destinada a vehículos nafteros fabricados desde 1985 en adelante, ampliando la participación y renovando el parque automotor de la competencia.

En su discurso, Revello destacó el crecimiento sostenido del Gran Premio y agradeció el respaldo de instituciones públicas y privadas. Por su parte, Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, aseguró que la prueba "honra la historia del automovilismo, pero también mira hacia el futuro".

A su turno, Guido Romero remarcó la importancia de que San Juan vuelva a integrar el recorrido. "Nuestra provincia es profundamente tuerca y el deporte forma parte de una política de Estado. Es un orgullo recibir nuevamente una competencia de esta magnitud", afirmó.

Además de su valor deportivo, el Gran Premio Argentino Histórico mantiene su tradicional perfil solidario. En cada etapa se recolectarán alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas Argentina, mientras que la caravana, integrada por alrededor de 500 personas entre pilotos, navegantes, equipos técnicos, prensa y autoridades, generará un importante movimiento turístico y económico en cada ciudad anfitriona.

La organización informó que las preinscripciones ya se encuentran habilitadas y permanecerán abiertas hasta el 7 de agosto, a las 17, a través del sitio oficial del Gran Premio.