El auge de la inteligencia artificial (IA) enfrenta un creciente escrutinio debido al masivo consumo de recursos naturales. En 2025, los centros de datos de todo el mundo utilizaron 222.000 millones de litros de agua para tareas de refrigeración, según datos de la consultora Rystad Energy.

Sin la implementación de medidas efectivas para reducir su uso, esta cifra podría casi triplicarse hasta alcanzar los 644.000 millones de litros en 2030, lo que incrementa la presión social y ambiental sobre las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos y el resto del mundo.

Ante la creciente indignación pública por el uso de agua y electricidad, gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Amazon y Meta están impulsando nuevas tecnologías para mitigar su huella hídrica.

El sistema DSX de Nvidia: La compañía estadounidense presentó un sistema para diseñar y gestionar centros de datos que utiliza refrigeración en circuito cerrado, permitiendo que el líquido circule directamente por los servidores y cerca de los chips (los cuales pueden superar los 80ºC). Al operar con agua más caliente (45ºC) de lo habitual, el sistema reduce la necesidad de inyectar aire frío de manera constante y se apoya en ventiladores sencillos.

Sistemas de las grandes nubes: Empresas como Microsoft y Amazon Web Services (AWS) informaron que implementan sistemas de refrigeración en circuito cerrado sin pérdidas netas de agua. Aunque ampliaron sus operaciones y aumentaron su consumo total entre 2022 y 2025, mejoraron su eficiencia en el uso del recurso en un 25% y un 37% respectivamente.

No obstante, reducir el consumo hídrico suele implicar un incremento en el gasto energético, ya que el líquido circulante en tuberías selladas debe enfriarse y los centros de datos se enfrentan al dilema económico de que el agua suele ser mucho más barata que la electricidad.

Normas y consumo Indirecto

El sector enfrenta dificultades para medir y comparar sus avances debido a la ausencia de un estándar sectorial que regule la presentación de informes ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG). Un ejemplo señalado es el de SpaceX (de Elon Musk), que nunca ha publicado un informe ESG y obtuvo la peor puntuación de la agencia MSCI en junio.

Asimismo, los expertos advierten que el agua utilizada directamente para la refrigeración representa solo una parte de la huella total. El consumo indirecto —necesario para generar la electricidad que alimenta los servidores y para fabricar los propios chips— puede llegar a duplicar en Estados Unidos la cantidad de agua consumida de forma directa por los centros de datos.