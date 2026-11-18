El fuerte temporal de granizo que azotó San Juan el viernes 13 de noviembre comenzó a mostrar sus consecuencias en la producción agrícola. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria recibió nueve denuncias por daños en 99,3 hectáreas del departamento Sarmiento, principalmente en cultivos de vid y melón. Los técnicos provinciales ya comenzaron las inspecciones para determinar la magnitud de las pérdidas.

El secretario de Agricultura, Miguel Moreno, confirmó que las primeras denuncias corresponden a productores de los alrededores de Media Agua, donde se concentraron los daños más importantes. Sin embargo, aclaró que las cifras todavía son preliminares y podrían incrementarse durante los próximos días.

Las 99,3 hectáreas representan la superficie declarada por los productores, pero todavía no existe un porcentaje oficial de pérdidas comprobadas. Ese dato será determinado mediante los peritajes que realiza la Dirección de Contingencias Climáticas.

La vid y el melón, entre los cultivos más afectados

Según explicó Moreno en declaraciones a Radio Sarmiento, las fincas perjudicadas se encuentran principalmente a unos cuatro o cinco kilómetros de la villa cabecera de Media Agua.

Entre las producciones comprometidas aparecen la vid y el melón, dos actividades importantes para la economía agrícola de Sarmiento.

El funcionario advirtió que todavía no se puede establecer el valor económico de las pérdidas, ya que primero es necesario conocer qué porcentaje de cada plantación resultó dañado.

Además, no descartó que se sumen nuevas denuncias a medida que los técnicos recorran los establecimientos y otros productores informen las consecuencias de la tormenta.

Qué ocurrió en 25 de Mayo y otros departamentos

El temporal también alcanzó sectores de La Chimbera, en 25 de Mayo, donde se registró granizo de gran tamaño.

No obstante, Moreno señaló que los daños sobre la producción serían menores que los observados en Sarmiento. Incluso, en algunas fincas las afectaciones habrían sido prácticamente imperceptibles.

Hasta el momento del relevamiento, Agricultura no había registrado pérdidas productivas de consideración en otros departamentos por las tormentas posteriores.

Cómo podrán solicitar asistencia los productores

Los agricultores afectados deberán presentar sus denuncias ante la Dirección de Contingencias Climáticas, que funciona en el cuarto piso, módulo 5, de las dependencias del área provincial de Producción.

Una vez realizada la presentación, los técnicos inspeccionan los establecimientos para verificar las pérdidas y emitir los certificados correspondientes.

Este documento permite iniciar gestiones para acceder a herramientas de asistencia, como aportes económicos no reembolsables y beneficios vinculados con créditos.

El programa provincial de contingencias contempla a pequeños productores con explotaciones de hasta 20 hectáreas, según informó Moreno. El acceso a la ayuda dependerá del cumplimiento de los requisitos y de la evaluación de los daños.

También existen beneficios relacionados con la emergencia agropecuaria, como prórrogas impositivas y financiamiento, sujetos a las declaraciones y homologaciones correspondientes.

Mientras continúan las inspecciones, la principal incertidumbre está en cuánto de la próxima cosecha de vid y melón se perdió y qué asistencia podrán recibir los productores afectados.